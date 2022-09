US-Krankenhaus wirbt mit Video für Behandlung von Kinder-Herzmuskelentzündung

In den USA wurde nun der erste Werbefilm gesichtet, der auf das Krankheitsbild Herzmuskelentzündung (Myokarditis) für Kinder hinweist. Die wahrscheinlich häufigste Ursache dafür – die Impfung mit experimentellen mRNA Impfstoffen – wird verschwiegen. Bringen die Krankenhäuser die überlebenden Kinder wieder auf die Beine – nachdem sie sie mit einer unnötigen Impfung zunächst fast ins Grab gespritzt haben?

Auf der YouTube-Seite des New York Presbyterian Hospital wurde ein Video veröffentlicht, das sich speziell an Kinder wendet. Es beschreibt mögliche Symptome, die bei einer Myokarditis-Erkrankung auftreten.

Suri had a bad stomach ache that turned out to be myocarditis, a serious inflammation of the heart. Our multidisciplinary pediatric critical care team worked to regulate her heartbeat – and got her back to feeling like herself. Learn more: https://www.nyp.org/pediatrics