Rechtsanwalt Haintz: Staatsverweigerung ist Realitätsverweigerung; Widerstand wo es Sinn ergibt

Report24 hatte anlässlich der Better Way Conference Vienna die Gelegenheit zum Austausch mit dem widerständigen Rechtsanwalt Markus Haintz. Wir sprachen über den Zustand des Widerstands in Deutschland, Erfolge durch die Widerstandsbewegung, Staatsverweigerer, die Probleme im Corona Ausschuss und ungerechtfertigte Zensur durch Social Media Giganten.

Der deutsche Rechtsanwalt Markus Haintz, der schon vielen Menschen im Widerstand gegen das übergriffig gewordene System zu ihrem Recht verholfen hat, war eines der vielen bekannten Gesichter auf der Better Way Conference Vienna.

Im nachfolgenden kurzen Interview (15 Minuten) stand er Report 24 Chefredakteur Florian Machl Rede und Antwort zum “Zustand des Widerstands” in Deutschland nach nun mehr zweieinhalb Jahren Corona-Wahnsinn. Dabei verwies Haintz auch auf große Erfolge, die Mut machen.

Konkret angesprochen wurden auch die Probleme im Corona Ausschuss. Für viele Menschen wird das Thema Zensur zu einem immer drängenderen Problem. Staaten lagern die Zensuragenden, die ihnen per Verfassung verboten sind, zu privaten Firmen aus.

Mit dem Begriff “Spaltung” hat Haintz keine große Freude – und er erklärt auch warum. Auch das Thema der Staatsverweigerer, die speziell in Österreich massiver Verfolgung ausgesetzt sind, wurde behandelt – der Rechtsanwalt erklärte hier nüchtern die Fakten, die man jedem Bürger ans Herz legen sollte. Widerstand gegen ungerechtfertigte und vor allem widerrechtliche Zensur, die von Social Media Giganten ausgeübt wird zahle sich jedenfalls aus und führt auch vor den Gerichten immer wieder zu Erfolgen.