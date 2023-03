Häufen sich Herzanfälle von Piloten? Wie sicher ist Fliegen überhaupt noch?

Die meisten Airlines haben für das Flugpersonal eine Impfpflicht gegen Covid-19 eingeführt. Doch das verschlechtert offensichtlich die Sicherheit. Schon wieder musste ein Flugzeug wegen eines Herzanfalls notlanden. Viele Fluggäste empfinden das als besorgniserregend – auch den Umstand, dass diese Vorfälle heruntergespielt werden.

Wie wir schon mehrfach berichteten, werden die experimentellen Covid-Genspritzen mit einer deutlichen Zunahme von Herzanfällen und Entzündungen der Herzmuskulatur in Verbindung gebracht. Angesichts dessen, dass viele Airlines ihren Crews eine Impfpflicht gegen Covid-19 aufdrückten, ist dies eine kritische Angelegenheit. Dies zeigen auch unzählige Berichte, wie zum Beispiel jener von Dr. William Makis.

Nun, vor wenigen Tagen, gab es wieder einen solchen Zwischenfall. In einem Bericht dazu heißt es:

“Der Flug von Virgin Australia von Adelaide nach Perth musste notlanden, nachdem der Erste Offizier Berichten zufolge nur 30 Minuten nach dem Start einen Herzinfarkt erlitt. Der Vorfall ereignete sich am 3. März 2023 und führte dazu, dass der Airbus A320 nach Adelaide zurückkehren musste, wo Rettungskräfte warteten, um den kranken Piloten in ein Krankenhaus zu bringen. Der Erste Offizier erlitt einen Herzinfarkt und war nicht mehr ansprechbar. Der Kapitän des Fluges erklärte den Notfall und landete das Flugzeug etwa 70 Minuten später erfolgreich.”

In den USA erlitt ein 57-jähriger Fluglehrer während eines Unterrichtsfluges mit einem Schüler einen Herzinfarkt. Der Fluglehrer starb noch in der Luft, seine lebloser Körper kippte auf die Schulter des Flugschülers. Dieser glaubte zunächst an einen schlechten Scherz, bevor er das Flugzeug sicher landen konnte.

Zwar kann ein solcher Vorfall auch durch andere Umstände ausgelöst werden, doch angesichts der geradezu explodierenden Zahl an Fällen (Report24 berichtete) stellt sich die Frage, wie sicher Flugreisen überhaupt noch sind. Insbesondere auch deshalb, weil die Airlines vor allem aus Kostengründen und wegen des Personalmangels (insbesondere durch die Impfpflicht ausgelöst) auch noch bei den Kopiloten einsparen wollen. Soll dann im Ernstfall eine Flugbegleiterin die Maschine sicher landen?

Ein anderer Vorfall trug sich im November 2022 zu. Der Flugkapitän eines “American Eagle” Flugs verstarb kurz nach dem Abheben vom Chicago O’Hare Flughafen an einem Herzinfarkt. Sucht man weiter, findet man allerdings auch in früheren Jahren vergleichbare Tragödien. So starb ein Flugkapitän der United Airlines im Jahr 2013 während eines Fluges nach Seattle an einem Herzinfarkt. Auch hier wären Statistiken wichtig. Wie viele solcher Vorfälle gab es vor 2021, wie viele seither – und ist eine auffällige Veränderung erkennbar?