DDr. Raphael Bonelli klärt auf: “Vom Bauch zum Herz – wie wir glücklich leben können”

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, auf seinen Bauch zu hören. Univ. Doz. DDr. Raphael M. Bonelli und der Verein „LEBEN im Mittelpunkt“ sind sich einig: Wir sind nicht unsere Gefühle, sondern wir haben welche. Es ist wichtig, was wir daraus machen. Unter dem Titel “Vom Bauch zum Herz – wie wir glücklich leben können” wird am 23. Februar 2023 ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Stadthalle Wels stattfinden, wo der österreichische Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychotherapeut Raphael M. Bonelli seine Ansätze dazu vorstellen wird.

Bauchgefühle sind immens wichtig: Es geht im Leben darum, dieses Potential richtig zu nutzen. Denn Bauchgefühle können auch missbräuchlich verwendet werden und kehren sich dann um ins Gegenteil. Der Bauch ist bei Freud „polymorph pervers“: Wichtig ist nicht, was alles drinnen steckt, sondern was wir daraus machen. Wir sind nicht unsere Gefühle, wir haben welche. Die Psychologie spricht von „Selbstdistanzierung“, die von einer zu engen Bindung an seine Gefühlswelt befreit. Victor Frankl beschrieb die Fähigkeit, von sich selbst Abstand nehmen und sich selbst gegenübertreten zu können als die “innere Opposition”. Der Kopf – die Vernunft – ist die Antithese zum Bauch. Das Herz wiederum ist die Synthese zwischen den Strebungen von Bauch und Kopf. Es ist die Entscheidungsmitte, der Ort unserer Werte. Im Herzen ist der Mensch frei. Aus dem Herzen kommen die Handlungen, die den Menschen ausmachen. Das Herz kann den Bauch durch wiederholte Handlungen prägen – oder sich ihm kopflos unterordnen.

Der vom Herzen geprägte Bauch strebt mit großer Lust und Leichtigkeit nach dem Wahren, Guten und Schönen, während er vor dem Verlogenen, Schlechten und Hässlichen eine natürliche Abscheu zeigt. Wer lernt, Kopf und Bauch mit dem Herz auf das Gute auszurichten, ist in seinen Handlungen erst frei. Wer mithilfe seines Herzens richtig mit seinen Bauchgefühlen umgehen kann, ist im Beruf, in der Liebe, in den sonstigen Beziehungen und in seinem ganzen Leben erfolgreicher. Und das lässt sich leicht lernen, wenn man weiß wie.

„LEBEN im Mittelpunkt – Verein für Einklang von Körper, Geist und Seele” (LiM) möchte Bewusstsein für einen anderen möglichen Weg in allen Lebensbereichen schaffen. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, den 23. Februar 2023 um 18 Uhr in der Stadthalle in Wels statt, bei der Univ. Doz. DDr. Raphael M. Bonelli zeigt, wie sich diese Balance erlernen lässt. Sichern Sie sich Ihren Platz mit einer Anmeldung per Mail an [email protected]!

Gründung einer freien Schule in Kremsmünster, Oberösterreich

Der Verein „LEBEN im Mittelpunkt“ möchte all den Ideen und Konzepten, die unsere Lebensbereiche neu definieren, eine Bühne bieten und mit Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Bewusstsein dafür schaffen, wie Körper, Geist und Seele wieder im Einklang sein können. Weitere Veranstaltungen des Vereins finden Sie auf der Webseite: www.lebenimmittelpunkt.at

Herzensprojekt des Vereins ist die Gründung einer Schule in freier Trägerschaft, die ab dem Schuljahr 2023/24 ihre Türen für die 1. bis 9. Schulstufe in Kremsmünster öffnen wird. In der Endausführung sind Spielgruppe, Nachmittags- und Ferienbetreuung, Fortbildungen und Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitbedacht. Im Fokus steht dabei die Vision, Kindern lebendiges Lernen anzubieten, das sie ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend fördert. Der pädagogische Ansatz orientiert sich an verschiedenen reformpädagogischen Konzepten und Erkenntnissen in der Gehirnforschung – ganz im Sinne von: “Begeisterung ist Dünger für unser Gehirn!” (Gerald Hüther), stellt dabei das Kindeswohl in den Mittelpunkt und integriert die Natur als Bewegungs- und Entwicklungsraum.

Für Interessenten an der Freien Schule findet am Samstag, 11. März 2023 von 14:00 bis 18:00 Uhr eine Informationsveranstaltung am Pöppinger Gut in Wartberg an der Krems, Schachadorf 20, statt.

Paten, die dieses Projekt finanziell unterstützen möchten, sind herzlich willkommen und dazu eingeladen, per E-Mail an [email protected] Kontakt mit dem Verein aufzunehmen. Die Vereinsgründer freuen sich über jede Spende auf das Vereinskonto mit der IBAN AT91 3438 0000 0624 2366, um ihre Vision für einen anderen möglichen Weg im Bildungswesen für unsere Kinder verwirklichen zu können.