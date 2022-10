An seinem College herrschte Impfzwang: 21-jähriger Student und Athlet starb plötzlich und unerwartet

Die Meldungen über plötzliche Todesfälle bei vormals gesunden jungen Männern mehren sich weiter. Nun ist erneut ein solcher Fall zu beklagen: Der 21-jährige Sportstudent und Fußballer Drew Ruehlicke wurde am 8. Oktober bewusstlos in seinem Zimmer am York College in Pennsylvania aufgefunden und später für tot erklärt. An seinem College herrschte Impfzwang. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen noch…

Andrew „Drew“ Ruehlicke aus Mullica Hill studierte Sportmanagement und war Stürmer in der Männerfußballmannschaft des Colleges. Am Samstag verstarb der junge Mann plötzlich und unerwartet.

„Wir sind zutiefst traurig darüber, dass einer unserer Studenten, Andrew Ruehlicke, heute früh in seinem Wohnheimzimmer als nicht ansprechbar aufgefunden und später für tot erklärt wurde“, erklärte Richard Satterlee, Dekan für Studentenentwicklung und Campusleben des York College.

Im Folgenden bemühte er sich, festzuhalten, dass es keine Hinweise auf eine “Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit der Campus-Gemeinschaft” gebe. Manch ein kritischer Beobachter könnte das unter Umständen für diskussionswürdig halten: Das York College fordert von seinen Studenten und Lehrkräften immerhin den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung. Andernfalls wird ihnen das Studieren verwehrt. So heißt es auf der Website:

Anforderungen für Impfungen und Auffrischungsimpfungen Alle neuen Studenten, die im Herbst zum ersten Mal auf den Campus kommen, um an Präsenz- und Hybridkursen oder anderen Aktivitäten auf dem Campus teilzunehmen, müssen einen Impfnachweis vorlegen, es sei denn, es wurde eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt. Die Studenten müssen vor Beginn des Herbstsemesters einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz hochladen. Eine Person gilt als vollständig geimpft: – Zwei Wochen nach der zweiten Dosis einer 2-Dosis-Serie, wie Pfizer oder Moderna, oder;

– Zwei Wochen nach einer Einzeldosis-Impfung, z. B. Johnson & Johnson (J&J), oder;

– zu dem in der FDA-Zulassung oder der Zulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angegebenen Zeitpunkt nach der letzten Impfung mit anderen Impfstoffen. Darüber hinaus wird den Schülern dringend empfohlen, ihre Impfungen auffrischen zu lassen, sobald sie dafür in Frage kommen. Quelle

In dem College hatte seit März 2020 mit Beginn der sogenannten Corona-Pandemie kaum Präsenzunterricht stattgefunden und wenn unbedingt erforderlich, nur mit umfangreichen Vorsichtsmaßnahmen. Erst zum Herbst 2022 wurde der Normalbetrieb wieder aufgenommen – der Impfzwang dürfte also für Ruehlicke, der erst 2020 seine alte Schule abgeschlossen hat, gegolten haben. Der 21-jährige Athlet hatte zuvor die Bishop Eustace Preparatory School besucht, wo er auch Fußball gespielt hat.

Ob sein plötzlicher Tod mit den umstrittenen Impfstoffen in Zusammenhang stehen könnte, ist nicht geklärt – und ebenso wenig, ob in diese Richtung ermittelt wird. Der junge Mann reiht sich in eine lange Liste von “plötzlichen und unerwarteten” Todesfällen bei gesunden jungen Männern ein; gerade Sportler sind überdurchschnittlich oft betroffen. Es bleibt abzuwarten, ob die Todesursache in diesem traurigen Fall früher oder später veröffentlicht wird. In den sozialen Netzen weisen die User bereits auf “den Elefanten im Raum” hin…