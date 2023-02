World Wide Rally for Freedom – am 18. Februar in Wien mit Fairdenken Österreich

Am 18. Februar um 13.00 Uhr findet am Heldenplatz in Wien die nächste World Wide Rally for Freedom statt. Millionen Menschen werden sich an diesem Tag in insgesamt 150 Städten in 40 Ländern versammeln und Teil der The Feedom Movement Community werden.

Die Bewegung wurde 2021 gegründet, um gegen die Ungerechtigkeiten des Corona-Regimes aufzustehen und um die Menschen- und Freiheitsrechte zu verteidigen. Die World Wide Demonstration hat seither Millionen von Menschen vereint. Alle zwei Monate gehen Bürger dazu auf die Straße, um sich so Gehör zu verschaffen und um ein Ziel zu verfolgen: one day – everyone together.

In einer Zeit, in der mit einem inszenierten Gender-Wahn, einer drohenden Klimakatastrophe, Migrationswellen, drohenden Pandemien und mit untergemischten Insekten in Lebensmitteln Verwirrung in allen Lebensbereichen herbeigeführt wird ist es ein erklärtes Ziel, fünf Freiheitsziele nie außer Acht zu lassen:

Bewegungsfreiheit

Versammlungsfreiheit

Freiheit der Gesundheit

Wahlfreiheit

Das ist es, was die World Wide Rally for Freedom eint: Ein Ziel und ein global umfassendes Netzwerk an Menschen, die sich für die Verteidigung dieser Rechte einsetzen.

In Österreich ist am 18. Februar 2023 wieder Wien Schauplatz dieser Bewegung. Die Organisation Fairdenken Österreich fordert für den genannten Tag so viele Menschen wie nur möglich auf, um in einer gemeinsamen Ringrunde zudem zu Friedensgesprächen und Neutralität und ein leistbares Leben aufzurufen und um die vorangetriebene Agenda des Great Resets zu stoppen.

Menschenrechte sind universell, gelten also überall und für alle Menschen. Sie sind unveräußerlich, können also nicht freiwillig aufgegeben oder abgetreten werden. Und sie sind unteilbar, man kann also nicht ein Recht auf Kosten eines anderen verwirklichen.

#WewillALLbethere

Together we are free.