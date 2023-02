Widerlich: Trotz Weinen und Flehen – Klimakleber versperren verzweifelter Frau Weg ins Krankenhaus

Nach diesem Video, das aktuell in den sozialen Netzen viral geht, muss sich eigentlich jeder fragen, ob man bei den Anhängern der Klimasekte noch von “Menschen” sprechen kann: Eine junge Frau bettelt dort buchstäblich darum, eine Blockade der Klimawahnsinnigen passieren zu dürfen, um ins Krankenhaus zu gelangen. Doch die Straftäter reagieren nicht. Alles Flehen hilft nichts, man bleibt mit dem Hintern auf der Straße sitzen – wie immer ohne Rücksicht auf Verluste. In Berlin wurde bereits der Rettungseinsatz für eine schwer verunfallte Radfahrerin durch die Klimasekte behindert: Die Dame verstarb.

Ein Kommentar von Vanessa Renner

Es ist hinreichend bekannt, dass die “Klimakleber” auch immer wieder bereitwillig Notfalleinsätze von Rettungskräften behindern – der wohl schockierendste Fall war wohl jener in Berlin, als eine Radfahrerin unter einem Betonmischer begraben wurde. Wegen einer Straßenblockade der Weltuntergangssekte konnte ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr nicht zeitnah am Unfallort eintreffen – man ließ daher den tonnenschweren Betonmischer noch einmal über das Bein des Opfers rollen; eine schonendere Rettung war wegen des fehlenden Spezialgeräts nicht möglich, wie auch die Feuerwehr später bestätigte. Das Unfallopfer starb, doch Politik und Mainstream betätigen sich bis heute weiterhin gern als Speichellecker der Klimaterroristen und weigern sich, sie als das zu bezeichnen, was sie sind: Straftäter.

Das folgende Video verdeutlicht anschaulich, warum die indoktrinierten und gehirngewaschenen Pseudo-Weltenretter in der Bevölkerung so massiven Hass hervorrufen: Obwohl eine junge Frau weinend darum bettelt, die Blockade passieren zu dürfen – sie muss ihre Mutter ins Spital bringen – bleiben die kriminellen Bessermenschen glotzäugig auf der Straße sitzen.

Die zur Schau gestellte emotionale Degeneriertheit der vom Mainstream so hofierten Radikalen entsetzt die User in den sozialen Netzen – ebenso wie die Passivität der anwesenden Polizeibeamten. “Und die Polizei steht daneben und passt auf, dass diesen Verbrechern nichts passiert”, kommentiert einer das Video. Viele fordern harte Strafen für die Blockierer, ein Nutzer wirft der Antifa-nahen Innenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann Amtsverweigerung vor.

Man kann nur hoffen, dass es der Mutter der verzweifelten jungen Frau gut geht.