“Wenn ich sterbe, hattet ihr recht”: Bodybuilder und Impfbefürworter überraschend verstorben

“Diejenigen unter euch, die meinen, dass die Impfung Menschen tötet, können mich als Test nutzen. Wenn ich sterbe, hattet ihr recht.” Diese Worte von Doug Brignole, Bodybuilder, Autor und Impfbefürworter, werden wohl unangenehm im Gedächtnis bleiben: Der 63-Jährige starb plötzlich und unerwartet am 13. Oktober.

Wie viele Impfungen Brignole sich verabreichen ließ, ist unklar. Seinen ersten Moderna-Schuss erhielt er jedenfalls im April 2021. “Lasst uns das erledigen, damit wir wieder reisen, auf Konzerte gehen und Spaß haben können”, schrieb er damals auf Facebook. Und: “Wir stecken alle gemeinsam hier drin, lasst uns unseren Teil beitragen, um es zu besiegen.”

Noch deutlich schlechter gealtert ist allerdings ein Kommentar, den er unter diesem Posting absetzte: Dort schilderte er, dass er der Impfung vertraue und sich gern als Laborratte anbiete. Wenn er sterben würde, hätten die Impfkritiker recht. Wenn nicht, hätten sie falsch gelegen und sollten das auch zugeben.

Ich habe genug Vertrauen in den Impfstoff, basierend auf meinen Nachforschungen, um es zu machen. Diejenigen unter euch, die glauben, dass der Impfstoff Menschen tötet, können mich als Test nutzen. Wenn ich sterbe, hattet ihr recht. Wenn ich nicht sterbe und keine negativen Auswirkungen habe, habt ihr euch geirrt und solltet es zugeben (zumindest euch selbst gegenüber). Besser noch, ihr solltet zugeben, dass ihr in die Irre geführt wurdet, und der Welt mitteilen, wer euch in die Irre geführt hat, damit andere Menschen davon profitieren können, indem sie diese Angstmacher meiden.