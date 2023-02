Tausende demonstrieren gegen 15-Minuten-Viertel: Bürger von Oxford wehren sich gegen WEF-Pläne

Die Corona-Maßnahmen haben den Drang Regierender, die Mobilität der Bürger einzuschränken, offenbart. Was mit Covid-19 anfing, wird im Zuge der postulierten Klima-Apokalypse fortgeführt: Insbesondere der motorisierte Individualverkehr soll schrittweise abgeschafft werden. Während die EU ein Verbrennerverbot ab 2035 beschlossen hat, setzt man in England auf Beschränkungen für Autofahrer: Wer in der Stadt Oxford bestimmte Viertel ohne Genehmigung mit dem Auto befährt, soll bestraft werden. Dieses Konzept der vom WEF propagierten “15-Minuten-Viertel” bringt die Bürger auf die Barrikaden – am Wochenende kam es zu Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern.

Report24 berichtete bereits im Dezember über das umstrittene Vorhaben der Stadt Oxford: “Perfekte Dystopie: Oxford teilt Stadt ab 2024 in Zonen ein und reguliert Bewegungen der Bürger“

Sechs Viertel der Stadt sollen nächstes Jahr durch “Filter” voneinander getrennt werden. Bürger, die ohne spezielle Genehmigung mit dem Auto durch solch einen Filter fahren, dürfen sich dann über eine Geldstrafe freuen. Was von offizieller Seite als umwelt- und klimafreundliche Maßnahme zur Verkehrsreduktion dargestellt wird, ist in den Augen der Bürger eine Verletzung der Rechte von Anwohnern und eine klare Bedrohung der Freiheit von Autofahrern. Auch lokale Unternehmen dürften durch diese Einschränkungen der Mobilität beeinträchtigt werden, denn sie können nur noch auf Kundschaft aus dem nahen Umfeld hoffen.

Die Bewohner der Stadt Oxford wehren sich entsprechend vehement gegen diese Pläne und gehen schon jetzt zu Tausenden auf die Straße. So haben sich auch am Samstag wieder rund 2.000 Menschen versammelt, um gegen die auch vom WEF propagierten “15-Minuten-Viertel” zu protestieren. Die Polizei hob hervor, dass die Menschen friedlich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machten – allerdings soll es zu fünf Festnahmen gekommen sein. „Fünf Festnahmen wurden vorgenommen, aber ich freue mich sagen zu können, dass die Demonstrationen ohne nennenswerte Zwischenfälle oder größere Störungen zu Ende gingen. Es ist ein Beweis für die Gemeinschaft von Oxford und die breitere Gemeinschaft des Thames Valley, dass diese Demonstrationen friedlich waren, und wir möchten auch der Öffentlichkeit für ihre Zusammenarbeit, Geduld und Unterstützung während des ganzen Tages danken“, gab Chief Superintendent Colin Paine bekannt.

Es war nicht die ersten Demonstration gegen die Mobilitätsbeschränkungen – und es wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein. Es bleibt zu hoffen, dass die freiheitsfeindlichen Pläne der Globalisten am Widerstand der Bevölkerung scheitern werden.