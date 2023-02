Stadt Wien blamiert sich mit Kampagne gegen Fake News

Nach dem Wahnsinn mit der Gewalt- und Terrorspritze “Boosta” setzte die Stadt Wien auf eine Kampagne gegen Fake News. Die Botschaft “Fake Haare statt Fake News” empfanden die Sozialisten so gut, dass sie mit Steuergeld eine Werbekampagne dazu entwickeln ließen. Diese hat in über einer Woche genau 88 Likes angezogen – und ist somit als unglaublicher Flop zu werten. Weshalb die Bürger immer noch solche Altparteien wählen, ist völlig unklar.

Ein Kommentar von Willi Huber

Auf sozialen Medien wird den Menschen eine weitere peinliche Kampagne zugemutet. Die Stadt Wien hat ein Werbefilmchen zum Thema “Fake Haare statt Fake News” beauftragt und mit Steuergeld finanziert. Darin geht es um schreckliche Falschnachrichten, vor denen die Rathaus-Sozialisten die Bevölkerung schützen müssen.

In der Millionenstadt Wien haben bislang insgesamt 88 Menschen das Machwerk auf Twitter mit einem “gefällt mir” Herzchen bedacht – und das in einer Laufzeit von über einer Woche. Angezeigt wurde das Machwerk übrigens bereits 85.850 Mal – eine “gefällt mir” Quote, die jedem Werbetreibenden die Tränen in die Augen bringt. Das bedeutet auch, dass die Genossen nicht einmal mehr die eigenen Funktionäre und Parteigänger erreichen können. Die Menschen erscheinen politisch völlig desillusioniert zu sein.

Fake Haare statt Fake News!

Lass dich nicht von Ludwig und Hacker manipulieren und verunsichern! — 🚔 FREIHEIT K9 (@friedl488) February 17, 2023

Viele Antworten fallen auch ziemlich eindeutig aus (kleiner Auszug):

Ganz genau, darum sei besonders misstrauisch, wenn dir die Stadt Wien etwas mitzuteilen hat! Nunquam retro

Genau denk selbst, recherchiere und glaub nicht den Medien Da Paul

Ihr erklärts uns dann am Besten, was richtig und falsch ist. Da Stoascheisser Korl

Danke Stadt Wien! Genau das mache ich seit 3 Jahren-mich nicht von eurem Mainstream Narrativ verunsichern und manipulieren lassen. Stattdessen gute internationale Studien im Original lesen und herausfinden, dass die größten Schwurbler Ihr ward/seid! Trillian

Luge nr. 1: Lockdowns sind notwendig, Luge nr. 2: die Impfung schutzt gegen Ansteckung, Luge nr. 3: natürliche Immunität schutzt nicht, Luge nr. 4: wenn jeder sich impfen lasst erreichen wir Herdenimmunität, Luge nr. 5 (Favorit!) glaub den Medien, Behörden, und eure Politikern. Patrick Laureys

Immer wenn man denkt Wien hat den Tiefpunkt schon erreicht, packt ihr nochmal etwas Billigeres aus. Immerhin könnt ihr bei den fakenews ja gleich mal vor eurer eigenen Türe anfangen. Auf gehts! OTCPegasus

You are spending my taxes on this shit? Fucking assholes. Craefter

Seit sogenannte Verschwörungstheorien eine bessere Trefferquote haben als sogenannte Faktenchecker sind sogenannte fake news meist nur die andere Hälfte der Wahrheit. “Wertewandel” äußert sich heutzutage hauptsächlich in geändertem Wortsinn. Roland

Ja Gott bewahre vor Fake News – am Ende treffen wir noch so wahnwitzige Entscheidungen wie Maskenpflicht im Jahre 2023! Was ihr mit dieser Kampagne bezwecken wollt ist, dass die Leute weiter EURE FAKE NEWS schlucken anstatt sich selbstständig ein Bild zu machen! Geht’s schei**en Kid_Charlemagne

Wer seinen “eigenen Senf” dazu abgeben und der Stadt Wien einen lieben Gruß hinterlassen möchte, kann das hier auf Twitter tun.