Sie wollte verpflichtende Covid-Impfung für Kinder: FDA-Virologin stirbt plötzlich und unerwartet

Dr. Almyra Oveta Fuller war Virologin und Mitglied des Impf-Beratungsgremiums der FDA, wo sie sich als vehemente Befürworterin der Covid-Impfungen hervortat – auch und gerade für Kinder und für Schwangere. Sie war an den Notfallzulassungen der umstrittenen Vakzine in den USA beteiligt. Am 18. November verstarb sie plötzlich und unerwartet mit 67 Jahren. Über ihre Todesursache hüllt man den Mantel des Schweigens – man hebt lediglich hervor, dass es nicht Covid-19 gewesen sein soll.

Fuller sah kein Problem in den Nebenwirkungen der Vakzine und stimmte im Oktober 2021 für die Emergency Use Authorization des Pfizer-Schusses für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren: Der Nutzen überwog ihrer Ansicht nach weit die Risiken, wie sie in einem Interview feststellte.

Based on the data that was presented for the clinical trials with 5- to 11-year-olds, as well as the rollout effects of the Pfizer vaccine over the last 10 months in millions of people, the benefits seem to far outweigh the risk. So I voted yes, to make that available as something that parents who choose to have their children vaccinated can do.