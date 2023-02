MIT-Experte für Arzneimittelsicherheit fordert sofortigen Stopp aller mRNA-Impfungen

Professor Restef Levi, ein MIT-Experte für Analytik, Risikomanagement und Gesundheitssysteme, weist in einem Video auf die alarmierenden Ergebnisse seiner Untersuchungen zu den mRNA-Impfstoffen hin. Die israelische Regierung habe diese ignoriert. Die Impfkampagnen sollten seiner Ansicht nach sofort eingestellt werden.

Die experimentellen mRNA-Impfstoffe (von Pfizer/BioNTech und Moderna) stehen seit einiger Zeit im Kreuzfeuer der Kritik vieler Wissenschaftler und Ärzte. Insbesondere die negativen Auswirkungen auf das Herz, die Blutgefäße und die Fertilität stehen dabei im Visier. Doch die regierenden Politiker und die agierenden Gesundheitsbehörden weigern sich vehement, all die desaströsen wissenschaftlichen und medizinischen Daten anzuerkennen, sowie die logischen Konsequenzen daraus zu ziehen.

Mit dem israelischen Wissenschafter, Professor Retsef Levi, der am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) lehrt, kommt nun eine weitere gewichtige kritische Stimme hinzu. Er hat ein Video veröffentlicht, in dem er die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 als “eindeutig das am meisten versagende medizinische Produkt in der Geschichte der Medizin” bezeichnet. Der führende Experte für Arzneimittelsicherheit erklärte weiter, dass diese Genspritzen “ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Schaden” angerichtet habe und für den Tod von jungen Menschen und Kindern verantwortlich sei.

BREAKING:



Eminent MIT Prof & expert on drug safety analytics @RetsefL calls for immediate suspension of all covid mRNA vaccines



‘They should stop because they cause an unprecedented level of harm including the death of young people and children’



This is huge 🔥@elonmusk pic.twitter.com/U7svYnAXsW — Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) January 30, 2023

Im Folgenden finden Sie eine deutsche Übersetzung des Transkripts von Levis Video:

Hallo, mein Name ist Retsef Levi, und seit 2006 bin ich Fakultätsmitglied am MIT in Cambridge, Massachusetts. Ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Praktiker und Akademiker in der Nutzung von Datenanalysen zur Bewertung und zum Management von Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Gesundheitssystemen und Gesundheitspolitik sowie dem Management von Sicherheit und Qualität bei der Herstellung biologischer Produkte.

Ich drehe dieses Video, um meine feste Überzeugung zu teilen, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Covid-19-mRNA-Impfprogramme sofort eingestellt werden sollten. Sie sollten gestoppt werden, weil sie keines der beworbenen Wirksamkeitsversprechen erfüllen können. Noch wichtiger ist, dass sie eingestellt werden sollten, weil sich die Beweise häufen und unbestreitbar sind, dass sie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Schaden verursachen, einschließlich des Todes von jungen Menschen und Kindern.

Ich persönlich habe mir Mitte 2021 Sorgen um die Sicherheit der Impfstoffe gemacht, als bekannt wurde, dass die mRNA-Impfstoffe Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, verursachen.

Da Myokarditis bekanntermaßen schwer zu diagnostizieren ist, weil sie oft vage Symptome aufweist oder sogar subklinisch ohne Symptome verlaufen kann – sie ist auch als häufige Ursache für einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses bekannt, insbesondere bei jungen Menschen -, war ich sehr besorgt, dass sie von den bestehenden Überwachungssystemen für die Impfstoffsicherheit nicht erkannt werden könnte.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die nationalen israelischen Rettungsdienstdaten zu analysieren, um festzustellen, ob es Anzeichen für eine Zunahme von unerwünschten Ereignissen außerhalb des Krankenhauses gibt. Die Analyse der EMS-Daten zu Ursachen und Diagnosen von 2019 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2021 ergab einige sehr beunruhigende Signale. Wir haben einen Anstieg von 25 % bei der Diagnose “mit Herzstillstand” bei den 16- bis 39-Jährigen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 festgestellt, also genau zu dem Zeitpunkt, als die Impfkampagne in Israel gestartet wurde. Ein geringerer Anstieg wurde auch in den älteren Altersgruppen festgestellt. Darüber hinaus wurde ein statistisch signifikanter zeitlicher Zusammenhang zwischen der Anzahl der an diese Bevölkerungsgruppe verabreichten Pfizer-Impfstoffdosen und der Anzahl der Notrufe mit der Diagnose Herzstillstand festgestellt.

Interessanterweise fanden wir keine statistisch signifikante Korrelation mit der Anzahl der Covid-19-Infektionen in diesem Zeitraum. Dies ist zwar kein Beweis für einen kausalen Zusammenhang, hat uns aber sehr beunruhigt, insbesondere angesichts des bekannten vermuteten Mechanismus. Wir forderten eine sofortige gründliche Untersuchung durch das israelische Gesundheitsministerium, um herauszufinden, welche Mechanismen diesem beobachteten Anstieg der Herzstillstandsmeldungen zugrunde liegen.

Soweit ich weiß, wurde eine solche gründliche Untersuchung leider nie durchgeführt. Inzwischen glaube ich, dass die kumulativen Beweise schlüssig sind und unsere Befürchtung bestätigen, dass die mRNA-Impfstoffe tatsächlich einen plötzlichen Herzstillstand als Folge einer impfstoffinduzierten Myokarditis verursachen. Und dies ist möglicherweise nur ein Mechanismus, durch den sie Schaden anrichten. Die Daten aus dem Vereinigten Königreich, Schottland und Australien bestätigen die Daten aus Israel. Weitere Daten aus Israel zeigen, dass der israelische Rettungsdienst im Jahr 2021 mehr als 3.000 Wiederbelebungen im Vergleich zu 2019 durchgeführt hat, was einem Anstieg von 27 % entspricht.

Zwei prospektive Studien aus Thailand und der Schweiz, bei denen die Geimpften vor und nach der Impfung untersucht wurden, deuten darauf hin, dass die Raten der Herzschäden wahrscheinlich deutlich höher sind als die durch die klinische Diagnose festgestellten Raten. Dies ist genau das gleiche Ergebnis, das das US-Militär 2015 bei einer ähnlichen Studie über den Pockenimpfstoff festgestellt hat. In einer anderen Studie der Harvard Medical School wurde im Blut von Kindern mit impfinduzierter Myokarditis ein ganzer Spike [Protein] nachgewiesen, was ein weiterer Hinweis auf den zugrundeliegenden Mechanismus der Schädigung ist, aber in Anbetracht der wiederholten Beweise, dass die mRNA und die Lipide tatsächlich in das Blutsystem eindringen, sogar noch weitreichendere Auswirkungen auf die Sicherheit des Impfstoffs hat.

Und schließlich deuten Autopsien von Menschen, die kurz nach der Impfung sterben, darauf hin, dass bei einer größeren Zahl von Fällen der Tod durch eine impfstoffinduzierte Myokarditis verursacht wurde.

In Anbetracht all dieser Beweise gibt es meiner Meinung nach keine andere ethische oder wissenschaftliche Wahl, als diese medizinischen Produkte vom Markt zu nehmen und alle mRNA-Impfprogramme zu stoppen. Es handelt sich hier eindeutig um das fehlerhafteste medizinische Produkt in der Geschichte der Medizinprodukte, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit als auch auf die Sicherheit. Und wir müssen untersuchen und gründlich nachdenken: Wie konnte es dazu kommen, dass es auch das profitabelste Medizinprodukt in der Geschichte der Medizinprodukte ist?

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Wie Sie sehen, übt auch Levi eine fundamentale Kritik an der Impfstoffsicherheit. Und das als ein führender Experte in diesem Bereich. Da fragt man sich auch, wie Politik und Gesundheitsbehörden dies einfach so ignorieren können.