Lockdown-Leaks: Britischer Ex-Gesundheitsminister führte Psychokrieg gegen eigene Bevölkerung

Ein geleakter WhatsApp-Nachrichtenverlauf zeigt, wie perfide der damalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock agierte. Er wollte die Öffentlichkeit mit der neuen Covid-Variante “in Angst und Schrecken versetzen”. Ein Psychokrieg gegen die eigene Bevölkerung.

Matt Hancock war von Juli 2018 bis Juni 2021 Gesundheitsminister Großbritanniens. Der konservative Politiker, der zusammen mit Premierminister Boris Johnson zurücktrat, teilte seinen Mitarbeitern mit, er wolle “allen einen Schrecken einjagen”, um die Einhaltung der sinnlosen Covid-19-Beschränkungen zu gewährleisten. Dies geht aus den jüngsten durchgesickerten Nachrichten hervor.

Die WhatsApp-Nachrichten lassen vermuten, dass der damalige Gesundheitsminister und andere darüber diskutierten, wie eine Ankündigung über die Kent-Variante des Virus genutzt werden könnte, um die Öffentlichkeit in Furcht zu versetzen, damit sie ihr Verhalten ändert. Die Nachrichten, die im Sunday Telegraph veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Kabinettssekretär Simon Case, Hancocks Mitarbeiter, im Januar 2021 vorschlug, dass der Faktor “Angst” “entscheidend” sei, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Schon zuvor, am 13. Dezember 2020, diskutierte der Minister darüber, wann man die Ankündigung über die neue Variante verbreiten sollte. Die geschah fünf Tage vor der Mitteilung der britischen Regierung, dass es für die meisten Menschen keine Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen über Weihnachten geben werde. Sie sprachen dabei auch von der Möglichkeit, dass sich der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan gegen einen möglichen Lockdown Londons wehren würde.

Der Berater des Gesundheitsministeriums, Case, schlug vor: “Anstatt zu viele Signale nach vorne zu senden, können wir mit dem neuen Erreger einfach loslegen.” Hancock antwortete: “Mit dem neuen Erreger jagen wir allen einen gehörigen Schrecken ein.” Der Berater antwortete: “Ja, das ist es, was eine echte Verhaltensänderung bewirken wird.” Daraufhin fragt der Minister: “Wann werden wir die neue Variante einsetzen?” Hancock kündigte die neue Variante am folgenden Tag an.

Hancock und Case diskutierten auch darüber, wie man die “Compliance” erhöhen könne. Dabei schlug der Berater dem Minister vor, die Maskenpflicht auszuweiten, weil dies “effektiv kostenlos” sei und “eine sehr sichtbare Wirkung” habe. Denn man müsse die Einhaltung der Regeln verbessern. Nach einer kurzen Diskussion über das Angeln sagte Hancock zu Case, dass er “ehrlich gesagt keine kleinen Dinge vorantreiben würde, wenn wir nicht viel vorantreiben”. Case antwortete: “Ich denke, das ist genau richtig. Kleinigkeiten sehen lächerlich aus. Der Faktor Angst/Schuld ist entscheidend.”

Im Grunde genommen zeigen die von der Telegraph-Journalistin Isabel Oakeshott geleakten WhatsApp-Nachrichten, wie sehr man seitens des britischen Gesundheitsministeriums auf den “Faktor Angst” gesetzt hat, um die unmenschliche und ohnehin sinnlose Lockdown-Politik durchzusetzen. Ein Psychokrieg gegen die eigene Bevölkerung, der verdeutlicht, wie perfide die führende Politik agierte.