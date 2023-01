Klare Ansage: “Finanziell, moralisch und politisch pleite” – mutiger Tierarzt demontiert Deutschland

“Unser Land ist finanziell, moralisch und politisch pleite” – besser kann man den Zustand Deutschlands kaum beschreiben. Dr. Wagner, ein Tierarzt mit Zivilcourage aus dem saarländischen Neunkirchen, nutzt seinen Anrufbeantworter nicht nur, um seine Patienten über die Öffnungszeiten seiner Praxis und vertretende Kollegen zu informieren, sondern beschreibt zudem mit deutlichen Worten den Status quo im Irrenhaus Deutschland.

So ist dort nach den üblichen Informationen über die Erreichbarkeit der Praxis folgende Ansage zu hören:

„Kleine Anmerkung am Schluss: Wie auch im Handwerk, bei Apotheken, Zahnärzten, Ärzten, finden wir auch kein Personal, keine Assistenten, keine Nachfolger. Work Life Balance. Mit 66 Jahren, nach 42 Jahren tierärztlicher Tätigkeit, davon 39 in eigener Praxis, muss ich mich auf diese neue Situation einstellen. Deshalb habe ich meine Praxiszeiten reduziert. Sich täglich neu zu motivieren fällt schwer in Konkurrenz zu Doktor Google. Termine werden ohne Absage nicht wahrgenommen, Patientenbesitzer werden zunehmend aggressiv und rücksichtslos, zusätzlich verwalten und dokumentieren wir uns zu Tode.

Unser Land ist finanziell, moralisch und politisch pleite. Wir haben technologisch den Anschluss verloren und leisten uns eine Politikerkaste – auch gerne ohne Ausbildung – männlich, weiblich, divers, non-binär, die es nicht können und nicht wollen. ‘Doppelwumms‘ und Schulden heißen Sondervermögen, überall funkt es SOS. Medikamente, Intensivbetten, medizinische Versorgung, Altersarmut, Energiekosten, ungezielte Migration, und sie labern über Regenbogen, Diversität, Lastenfahrräder, Waschlappen, kulturelle Aneignung, veganes Essen.

Wir alle haben innerlich gekündigt. Der Staat schleudert Gelder raus, die wir nicht haben, für Menschen, die uns nicht mögen und verachten und abkassieren. Wir retten alles und jeden bedingungslos. Wer kritisiert, ist Reichsbürger, Nazi, AfDler, Corona-Leugner, Covidiot oder Feind der Demokratie.

Vielen Dank, Annalena, Robert, Olaf, Ricarda, Omid, Cem, Nancy, für betreutes Denken!

Ende der Durchsage.“

Hier können Sie die Ansage des Tiermediziners anhören:

Er hat damit einen Nerv getroffen: Die positiven Google-Rezensionen für seine Praxis gehen aktuell durch die Decke. Über 700 Bewertungen hat er bereits, Tendenz stark steigend.