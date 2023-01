Junge Schwimmlehrerin (19) starb plötzlich und unerwartet an Herzstillstand

Sie galt als lebenslustig, freundlich und fürsorglich. Als Mitarbeiterin des Macclesfield Leisure Centre im Vereinigten Königreich gab die 19-jährige Mia Jennings hunderten Kinder Schwimmunterricht. Nun wird Geld für die Herz-Wohltätigkeitsorganisation SADS UK gesammelt, über mögliche Hintergründe diskutiert man wieder einmal nicht.

Viele Menschen nehmen die plötzlich und unerwarteten Todesfälle von oft sehr jungen Menschen stillschweigend hin. Der Herztod ist zur neuen Normalität geworden. Eine Verbindung zu den Impfkampagnen wird entweder gar nicht erst gezogen – oder es gilt als verpönt und verschwörungstheoretisch, darüber zu sprechen. Die Angehörigen werden mit ihrem Leid alleine gelassen, eine Aufarbeitung der immer mehr auftretenden Fälle geschieht nicht. Sofern die Behörden Untersuchungen aufgenommen haben, gibt es darüber keine offiziellen Verlautbarungen. Das einzige, das den Menschen Tag für Tag ins Auge sticht, sind die gehäuften Einlieferungen ins Krankenhaus, die gehäuften Todesfälle und Begräbnisse.

Das Macclesfield Leisure Centre schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Wir teilen mit großer Trauer mit, dass unsere liebe Kollegin Mia Jennings an diesem Wochenende nach einem Herzstillstand verstorben ist. Mia war gerade 19 Jahre alt – eine vorbildliche Mitarbeiterin und Star-Lehrling in unserem HR-Team und Schwimmlehrer für Hunderte von Kindern im Macclesfield Leisure Centre.

Mia zeigte großen Einsatz und Engagement bei der Arbeit – sie war in allem, was sie tat, hervorragend. Sie wurde von Kollegen, Kunden und den Kindern, die sie jede Woche so leidenschaftlich unterrichtete, sehr respektiert. Als aufgehender Stern erhielt sie besondere Anerkennung als herausragende Auszubildende im Norden East Cheshire Chamber Business Awards und South Cheshire Chamber Awards und hat kürzlich ihr Level 3 CIPD-Zertifikat erhalten.

