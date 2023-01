Impfgeschädigte Pilotin an Luftfahrtbehörde: Sie hätten den Impfzwang verhindern müssen!

In einem Brief an Susan Northrup, Federal Air Surgeon bei der US-Luftfahrtbehörde, formuliert eine impfgeschädigte Pilotin schwere Vorwürfe: Sie selbst erlitt mit nur 23 Jahren kurz nach ihrem Moderna-Schuss eine Myokarditis und leidet bis heute unter Herzproblemen. Ihr medizinisches Tauglichkeitszeugnis fürs Fliegen hat sie so verloren. Sie sei alles andere als ein Einzelfall, mahnt sie und prangert an, dass der Impfzwang für Piloten mit unzureichend erforschten Präparaten von Anfang an hätte verhindert werden müssen. Offensichtlich haben Gesundheit und Sicherheit bei der Behörde keine Priorität.

Hier lesen Sie den Brief, der als E-Mail an Northrup gesendet wurde:

Susan,

Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich bin Pilotin und Luftfahrzeugmaklerin. Da ich mit dem Fliegen aufgewachsen bin und mit 17 Jahren meinen Pilotenschein gemacht habe, war die Luftfahrt schon immer ein Teil meines Lebens.

Im September 2021 erhielt ich meine erste Dosis des Moderna mRNA-Impfstoffs. 18 Stunden später musste ich zum Arzt gebracht werden, da ich Symptome eines Herzinfarkts hatte. Nach Röntgenaufnahmen, Blutuntersuchungen, einem MRT und zahlreichen Terminen bei Kardiologen stellte sich heraus, dass ich durch die Impfung (im Alter von 23 Jahren) eine Myokarditis entwickelt hatte. Eineinhalb Jahre nach meiner Diagnose bin ich nicht einmal mehr in der Lage, ein Medical der dritten Klasse zu machen und kämpfe bis heute mit Herzproblemen. Leider bin ich nicht der einzige Pilot, den ich persönlich kenne, der Komplikationen im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff hat. Ich bin dankbar, dass mein Lebensunterhalt nicht davon abhängt, dass ich ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis erster Klasse besitze, denn andere in meiner Position haben nicht so viel Glück.

Da es Ihre Aufgabe ist, medizinische Programme zu verwalten und für die Gesundheit aller Piloten einzutreten, hätten Sie, als Sie hörten, dass die Impfung von Piloten nicht nur erlaubt, sondern vorgeschrieben ist, als erstes und einziges diese Gespräche unterbinden müssen. Unabhängig von Ihrer politischen Zugehörigkeit, Ihrer persönlichen Meinung zu Impfungen oder dem Druck von Kollegen und Außenstehenden widerspricht die Erlaubnis für Piloten, sich irgendeine Substanz zu verabreichen, deren Sicherheit nicht durch entsprechende klinische Studien und eine Fülle von Daten belegt ist, direkt dem, wofür die FAA in Bezug auf das Führen eines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses immer gestanden hat. Anstatt sich für die Piloten einzusetzen, haben Sie es zugelassen, dass Vorschriften erlassen werden, so dass jetzt 90 % der Piloten mit demselben Impfstoff geimpft werden, durch den ich meine medizinische Zulassung verloren habe.

Wenn ein Pilot ein erstklassiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis besitzt, bedeutet dies, dass man ihm die Sicherheit der Allgemeinheit anvertrauen kann. Die Angst, die Berufspiloten haben, wenn sie zu Routine-Blutuntersuchungen gehen oder mit einem Therapeuten sprechen, weil sie befürchten, ihre medizinische Zulassung und damit ihre Karriere zu verlieren, ist sehr real. Vor der Einführung des Impfstoffmandats hatte die Luftfahrtgemeinschaft Verständnis für diese strengen Einschränkungen bei der Einnahme von Medikamenten und Therapien für ihre körperliche und geistige Gesundheit. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Vorschriften erleiden Piloten, die die (sehr umfangreichen) medizinischen Untersuchungen bestanden haben, nun Herzinfarkte und medizinische Notfälle im Cockpit, ohne dass Sie oder Ihre Kollegen dies kommentieren oder weitere Untersuchungen durchführen. Da mein Lebensunterhalt nicht von meiner Folgsamkeit abhängt, fühle ich mich persönlich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass es immer schwieriger wird zu glauben, dass die Gesundheit und Sicherheit von Piloten für Sie und die FAA eine Priorität darstellt.

Mit freundlichen Grüßen,

Sierra Lund

www.sbaviationgroup.com

