Große Trauer um den sanften Biologen Clemens G. Arvay

Clemens G. Arvay, Biologe, Buchautor, Musiker und Vater eines Sohnes ist nicht mehr am Leben. Am 18. Februar 2023 setzte der scheue Wissenschaftler, der zuletzt an seiner Dissertation arbeitete, seinem Leben ein Ende. Er wurde nur 42 Jahre alt.

Vor Corona war Arvay ein gern gesehener Gast in den Medien. Als er mit wissenschaftlicher Akribie schon früh die verfügbaren Studien zu den so genannten mRNA-Impfungen analysiert und öffentlich präsentiert hatte, wurde er zum Opfer einer unsäglichen Hasskampagne. Dem Absolventen der renommierten BOKU Wien wurde unter anderem auf Wikipedia vorgeworfen, er habe als bloßer “Landschaftsgärtner” keine Ahnung vom Immunsystem.

Das entsprach natürlich einer groben Wissenslücke, bei der „University of Natural Resources and Life Sciences“, auf Deutsch „BOKU“ handle es sich um eine Uni, an der „Landschaftsgärtnerei“ unterrichtet würde. Vor allem ein linksradikal motivierter Mob auf Wikipedia, der sich hauptsächlich hinter Pseudonymen verbirgt, und der „Volksverpetzer“ haben nach Kräften versucht, seine Reputation zu beschädigen.

Die Nachricht vom Tod Arvays trifft all jene, die in ihm, seinen evidenzbasierten Herangehensweisen, seinem zurückhaltenden Wesen und seinem gesamten Wirken und Forschen ein Vorbild sahen, mit großer Wucht. Hilflos steht man neben dem Geschehen und weiß, dass man nichts davon wieder reparieren kann, nicht nachträglich jede Hilfe anbieten kann. Die Entscheidung Arvays war endgültig – die Last aus der Gesamtsituation heraus für ihn wohl unerträglich.

Der vielfache Buchautor Arvay stammte, wenn man so will, eher aus linken Kreisen – aber aus jenen, denen Naturschutz, Umwelt und Tierschutz ein echtes Anliegen sind und nicht nur bloße Lippenbekenntnisse. Er veröffentlichte unter anderem: “Mit den Bäumen wachsen wir in den Himmel” über die Heilkraft des Waldes, “Der Biophilia Effekt”, “Das Biophilia Training” über Fitness aus dem Wald, Der Heilungscode der Natur”, “Die Naturgeschichte des Immunsystems”, “Wir können es besser, Wie Umweltzerstörung die Corona-Pandemie auslöste und warum ökologische Medizin unsere Rettung ist”, “Hilfe, unser Essen wird normiert”, sowie jüngst “Corona-Impfstoffe – Rettung oder Risiko” und “In Zukunft selbstversorgt”. Er publizierte gemeinsam mit Roland Düringer und stand dem großen Kulturanthropologen und Ethnobotaniker Wolf Dieter Storl nahe.

Wer dem sanften und freundlichen Menschen Clemens G. Arvay Ehre erweisen möchte, wird versuchen, seinen Zorn auf jene im Zaun zu halten, die ihm in den letzten Jahren so sehr unrecht getan haben. Man nehme sich an Arvays wissenschaftlichem Anspruch ein Vorbild: Immer bei den Fakten bleiben, immer selbstkritisch bleiben, Menschen, Tiere und Umwelt respektvoll und wertschätzend behandeln und dabei auch den Mut aufbringen, nach sorgfältiger Recherche das auszusprechen, was man als wahr herausgefunden hat.

Nachdem die Nachricht von Arvays Tod zwar zunächst nur einem kleinen Kreis bekannt war, inzwischen aber intensiv die Runde macht, haben wir uns zu dieser Veröffentlichung entschieden – es werden noch weitere Berichte und Recherchen folgen – im Speziellen werden wir die Rolle der systemtreuen und in Teilen linksextremen Hetzgesellschaft beleuchten, die ihn wohl in den Freitod getrieben hat. Zudem geschahen rund um seinen Todestag seltsame Dinge – seine Homepage ging offline und seine Videos zum Thema Corona verschwanden von YouTube. Wir werden diese Fragen für Sie aufklären.