Erfolgreiche Weihnachtspackerlaktion für Tafel Wels: Danke an unsere zahlreichen Unterstützer!

Gemeinsam mit RTV Steyr und dem Verein „Österreich ist Frei“ startete Report24 den Aufruf zur Weihnachtspackerl-Sammelaktion für die Tafel Wels. Nach unserem bewegenden Interview mit Tafel-Gründer Erwin Hehenberger freut es uns besonders, dass so viele Weihnachtsgeschenke zusammengekommen sind, dass alle Klienten der Tafel Wels am 23. Dezember bei der Weihnachtsfeier beschenkt werden können.

Ein Bericht von Edith Brötzner



Tatkräftige Unterstützung bei unserer Weihnachtsaktion bekamen wir auch vom engagierten Trafikanten Markus Humer aus Kirchdorf, der alleine mit seinem Team und seinen Kunden fast vierzig Packerl zur Tafel gebracht hat. Nachdem die Armut in Österreich auch weiterhin auf traurigem Vormarsch ist und es Einrichtungen wie die Tafel umso mehr braucht, freut man sich dort auch nach Weihnachten über Lebensmittel, Kleider- und Geldspenden.

Bilder: Report24, Edith Brötzner, Markus Humer

Danke an all unsere Leser, die uns bei diesem Herzensprojekt unterstützt haben! Ein ganz großes Dankeschön auch an RTV Steyr für die großartige Kooperation und Zusammenarbeit! In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern und Zusehern ein wundervolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und einen entspannten Jahresausklang!