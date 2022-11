Die Corona-Impfung ist keine Impfung! Rolf Kron im Interview

Der deutsche Arzt Rolf Kron war bereits an der Schweinegrippe-Aufklärung sehr engagiert und ist vor allem durch das Buch „krank geimpft“ vielen ein Begriff. Als kritisch denkender Arzt hat er – wie viele seiner Kollegen – bereits einige staatliche Schikanen hinter sich. Report24 hat ihn auf der „Better Way Conference“ getroffen und nachgefragt, warum die Corona-Pandemie so viel besser als die Schweinegrippe funktioniert hat.

Ein Interview mit Edith Brötzner

Rolf Kron ist praktischer Arzt und Homöopath. Bereits im Jahr 1987 hielt er an der Universität seinen ersten Vortrag zum Thema Impfaufklärung. Bereits bei der Schweinegrippe setzte sich der kritische Arzt stark für eine umfangreiche Aufklärung ein. Dass die Corona-Pandemie wesentlich besser funktioniert hat als die vorangegangenen Pandemie-Versuche, sieht Kron darin begründet, dass man inzwischen vieles dazugelernt hat. Man hat sowohl das Fernsehen verstaatlicht als sich auch ins Rechtssystem eingeschleust.

Durch die politisch gesteuerte Rechtssprechung und die ständige mediale Manipulation funktioniert die Pandemiepropaganda perfekt. Warum die Corona-“Impfung” in seinen Augen gar keine Impfung ist und warum sich trotz der unübersehbaren Nebenwirkungen immer noch so viele Menschen zum Stich motivieren lassen, erfahren Sie in diesem spannenden Interview.