Boomendes Drohnengeschäft – türkische Rüstungsexporte wachsen

In diesem Jahr wird die Türkei voraussichtlich Waffen im Wert von mehr als vier Milliarden Dollar exportieren. Eines der wichtigsten Exportgüter in diesem Bereich: Drohnen. Diese werden beispielsweise auch von der Ukraine im Krieg gegen Russland eingesetzt.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, erklärte gestern, dass das Budget für Rüstungsprojekte auf umgerechnet mehr als 75 Milliarden Dollar angehoben wurde. Ein Plus von knapp 5,5 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt seien rund 1.600 türkische Unternehmen im Rüstungssektor des NATO-Landes tätig, welches nach den Vereinigten Staaten über den größten Militärapparat der NATO verfügt.

In seiner Rede auf der Preisverleihung der InovaLIG Champions, Türkiye Innovations Week in Istanbul sagte der türkische Staatschef:

“Während vor zwanzig Jahren 56 Unternehmen in der Verteidigungsindustrie tätig waren, haben wir heute mehr als 1.600 Unternehmen in diesem Bereich. Wir konnten in der Verteidigungsindustrie einen Exportwert von 248 Millionen Dollar erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr hoffentlich die Marke von 4 Milliarden Dollar überschreiten werden.”