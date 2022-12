2022: Das waren die beliebtesten Wochenkommentare von Edith Brötzner

In unserem Videostudio produzieren wir jede Woche ein Kommentar zum Geschehen in Österreich und der Welt von und mit Edith Brötzner. Von traurig über bitterböse bis lustig ist alles dabei, ganz so wie das Leben eben spielte. Wir haben keine Woche ausgelassen – und bedanken uns bei unseren Sehern und Lesern für Ihre wichtige Unterstützung, ohne die weder das Studio noch die Produktion zu finanzieren wäre.

Platz 1 – Alles aussteigen bitte – Wer mitmacht, trägt am Ende selber Schuld 5. Juni 2022

Platz 2 – Testen, testen, testen – Wer jetzt noch mitmacht, ist selber schuld 25. September 2022

Platz 3 – “Bist du geimpft?” – Warum wir uns diese Frage schnellstmöglich abgewöhnen müssen 24. April 2022

