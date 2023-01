Wunderwerk Zirbeldrüse: Wichtig für unsere körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit

Eine kleine Drüse im Zentrum des Gehirns, die Zirbeldrüse, erscheint auf den ersten Blick weitaus weniger bedeutungsvoll, als sie es in Wahrheit ist. Die kieferzapfenförmige Zirbeldrüse ist zwar winzig klein, aber dennoch ist sie außerordentlich wichtig für unsere körperliche, geistige und, der Meinung einiger Experten zufolge, auch für unsere spirituelle Gesundheit. Sie steuert die innere Uhr, reguliert den Schlaf und erhöht unsere Intuition. Lässt die Zirbeldrüse in ihrer Funktion nach, setzt der physische und psychische Alterungsprozess ein…

Schlaf-Wachrhythmus dank Zirbeldrüse

Die Produktion des Schlafhormons Melatonin durch die Zirbeldrüse ist abhängig vom Lichteinfall auf die Netzhaut. Erreichen weniger Lichtstrahlen die Netzhaut, wird die Zirbeldrüse über Nervenfasern zur Produktion von Melatonin angeregt. Je dunkler es wird, umso mehr Melatonin produziert die Zirbeldrüse. Wir werden immer müder bis wir schließlich einschlafen.

Die Vier Jahreszeiten

Die Zirbeldrüse regelt durch Melatonin nicht nur unsere zirkadiane Schlafrhythmik, also unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern sie stellt uns auch auf die Jahreszeiten ein. Kommt der Frühling mit seinen längeren Tagen, lässt die Produktion von Melatonin langsam nach. Wir sind fit, gut gelaunt und strotzen vor Energie. Neigt sich das Jahr aber mit dunkleren Tagen wieder dem Ende zu – Sie ahnen es – wird wieder vermehrt Melatonin durch die Zirbeldrüse ausgeschüttet; wir könnten nur noch schlafen und neigen zu depressiven Verstimmungen.

Nicht von ungefähr haben wir im Herbst und Winter dieses große Bedürfnis nach Schlaf – wir haben den Verdächtigen jetzt gefunden: die Zirbeldrüse, so klein, aber doch so wichtig.

Das Erwachen unseres Bewusstseins

Der Mensch befindet sich inmitten einer fundamentalen Metamorphose, daher wundert es auch nicht, dass die Kräfte, die das Erwachen des Bewusstseins der Menschheit um jeden Preis und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern wollen, seit jeher alle möglichen Maßnahmen ergriffen haben, um die Funktionen dieser bedeutenden Drüse einzuschränken.

Um den Evolutionsschritt in eine neue Welt zu blockieren, versuchen sie, uns in ihrer tiefen Schwingungsfrequenz zu halten. Hierbei werden Szenarien kreiert, die uns in Zustände von Angst und Leid versetzen und die verhindern sollen, dass wir unseren unsterblichen Wesenskern und unsere unbegrenzte Schöpferkraft erkennen und nutzen.

Unser drittes Auge

Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines und zunächst unscheinbares Organ, durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt. Aus alten Überlieferungen können wir erfahren, dass dieses besondere Organ eine Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen Wesenskern darstellt. Aus diesen Überlieferungen können wir auch erfahren, dass uns dieses besondere Organ die Möglichkeit bietet, unsere Welt unverfälscht wahrzunehmen und somit jede Art von Manipulation und Lüge zu erkennen. Dieter Broers



Neben ihren bekannten organischen Funktionen spielt die Zirbeldrüse eine entscheidende Rolle für den nächsten Entwicklungsschritt unserer Spezies. Gut geschützt im Zentrum unseres Gehirns produziert sie hochaktive Substanzen, die uns tiefe Einblicke in die großen Zusammenhänge erlauben. Gleichzeitig fungiert sie als eine Art kosmische Antenne und sorgt für ein optimales Niveau unserer intuitiven Fähigkeiten.

Leseempfehlung zum Artikel:

Wissen ist bekanntlich Macht. In dem Buch „Verschlusssache Zirbeldrüse“ nimmt der Autor und Biophysiker Dieter Broers Sie mit auf eine erkenntnisreiche Reise und öffnet die Verschlusssache Zirbeldrüse.

Quelle

“Verschlusssache Zirbeldrüse” von Dieter Broers

Kopp Vital Melatonin Dual Plus für schnelleres Einschlafen und gute Nerven