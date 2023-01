Wie geht es Inna Zhvanetskaia? So hetzt der Mainstream.

Die Verkommenheit der Mainstream-Medien kennt keine Tabus. So instrumentalisiert man den Fall der nahezu zwangsgimpften Holocaust-Überlebenden Inna Zhvanetskaia für die traurigen und menschenverachtenden Zwecke des vorgeschriebenen Narrativs. Wir haben einige dieser Beispiele für Sie gesammelt. Bemerkenswert: Nicht ein Medium hat mit uns Kontakt gesucht und recherchiert – aber alle schreiben selbstgefällig über uns – und sorgen dafür auch für einen hohen Bekanntheitsgrad.

Fast muss man den Mainstream-Medien dankbar für die gute Werbung sein, denn viele Menschen, welche den vorgeschriebenen grauen Nachrichten-Einheitsbrei ohnehin misstrauen, werden so auf uns aufmerksam. Fast, denn es ist kein nebensächlicher, belangloser Spaß, der hier passiert, es geht um ein Menschenleben.

Die Verantwortlichen sollen einmal in sich gehen und überlegen, wie sie in der Öffentlichkeit da stehen würden, hätten sie die betagte jüdische Mitbürgerin zwangsgeimpft und sie wäre in Folge – wie so viele andere – verstorben. Und ob sie so eine Entwicklung wirklich mit ihrem Gewissen hätte vereinbaren können. Diese Aussage zielt speziell auf die Pflichtbetreuerin, den Gutachter und die Richterin ab.

Wer seine Augen nicht zum sehen gebrauchen will, wird sie später zum Weinen benötigen – denn speziell in Altenheimen kam es nach den Impfkampagnen überall zu Todeswellen, darüber liegen uns mehr als genug Berichte vor. Doch es braucht kein Alternativmedium um zu sehen, was man alten Menschen antut, die Mitwisser sind zahlreich und unter der Hand geben sie durchaus Auskunft.

Nachdem Inna kurz vor dem Zugriff durch Polizei und einen Rettungswagen durch Helfer in Sicherheit gebracht werden konnte, geht es ihr den Umständen entsprechend nun gut. Vor ihrer “Flucht” hat sie sich noch mit einem kurzen Musikstück persönlich beim Herausgeber von Report 24, Florian Machl, bedankt. Dazu schreibt uns Mascha Orel, eine im deutschen Widerstand gegen den Corona-Wahn aktive Jüdin, folgende Zeilen:

Der Umstand, dass Inna am Tag vor ihrer Flucht an einen bestimmten Reporter ein Musikstück richtete, das sie eigens dazu komponierte, widerspricht dem Umstand ihrer angeblichen Demenz deutlich. Es ist deshalb alles andere als glaubwürdig, wenn der Mainstream nun behauptet, sie wäre in einen Zustand der absoluten Pflegebedürftigkeit verfallen und wäre “von Querdenkern entführt worden”.

Wer die Frage stellt, was Report24 ursprünglich mit dem Fall zu tun hat: Wir arbeiten in Österreich und Deutschland mit allen anständigen Initiativen und Einzelpersonen zusammen. Wir sind offenbar so “rechts” wie der Mainstream behauptet, dass wir keinerlei Berührungsängste mit Menschen verschiedenster Herkunft und Religion haben. Report24-Herausgeber Florian Machl betont immer wieder, dass er auch aufgrund seiner Arbeit in Flüchtlingsheimen zahlreiche freundschaftlich Kontakte zu Syrern, Afghanen, Iranern, Irakern und Marokkanern pflegt – in gegenseitigem Respekt. Und seit er auf sozialen Medien tätig ist, kämpft er gegen die Lüge und Ungerechtigkeit, speziell auch, wenn diese Menschen jüdischen Glaubens trifft.

Deshalb wandten sich die involvierten deutschen jüdischen Helfer zunächst an Report24 und einige weitere Persönlichkeiten des Widerstands. Alle halfen sofort. Bemerkenswert und gar nicht häufig genug zu betonen ist der Umstand, dass sich keine Presseagentur, kein Medium und kein Journalist mit uns in Verbindung gesetzt hat. So funktioniert Systemjournalismus in Deutschland 2023.

Inna ist aktuell gut untergebracht und gut versorgt. Wir wiederholen die Information, es gibt derzeit kein Spendenkonto, niemand der um Geld für sie fragt ist dazu autorisiert. Natürlich ist sie nicht so glücklich wie man als 85jährige sein könnte, denn sie vermisst ihre vertraute Umgebung und sicherlich auch ihr geliebtes Klavier.

Der Vollständigkeit halber: Wir distanzieren uns vor Gewalt und Drohungen aller Art und ersuchen alle Menschen da draußen seriös und sachlich zu bleiben. Gewalt zur Durchsetzung von Meinungen ist die Sache des Staates und der Antifa, so sind wir nicht, denn wir stehen für Wahrheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit.

So hetzt der Mainstream:

Die ZVW wundert sich nicht, wie es sein kann, dass in Deutschland überhaupt jemand zwangsgeimpft wird. Man fragt ob Inna vielleicht instrumentalisiert werden könnte. Mit Instrumentalisierung hat der Mainstream ja große Erfahrung und wie der Schelm denkt, so ist er.

T-Online übt sich in Regimetreue und schreibt: Querdenker riskieren möglicherweise ihr Leben. Allerdings sind dort starke Zweifel hinsichtlich der Sinnhaftigkeit und Rechtmäßigkeit einer Zwangsimpfung zu erkennen.

Die AfD-Fraktion im deutschen Bundestag hat inzwischen eine Anzeige eingebracht und will den Fall im Bundestag zur Sprache bringen. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien und auch Medien hat sich die AfD ab dem ersten Tag für das Schicksal der Frau Zhvanetskaya interessiert und Hilfe angeboten.

Das Gericht kam offensichtlich zur Räson und setzte den Beschluss zur Zwangsimpfung so lange aus, bis es zu einer Entscheidung hinsichtlich des Beschwerdemittels gekommen ist.

Das schreibt Rechtsanwalt Holger Fischer

Der bekannte widerständige “Querdenker-Anwalt” Holger Fischer betreut den Fall. Er schreibt dazu