Weltskandal: Musk deckt Manipulation der US-Regierung und Twitter um Covid-Impfstoffe auf

Es ist der größte Medizinskandal in der Geschichte der Menschheit. Nebenwirkungen der Impfungen wurden demnach vorsätzlich und systematisch verschleiert. Elon Musk machte all seine Versprechen wahr. Er sorgt für Transparenz und deckt die Schandtaten und Umtriebe der linken Netzwerke auf, welche den Kurznachrichtendienst Twitter seit seiner Gründung in Beschlag nahmen. Man kann davon ausgehen, dass die Ergebnisse 1:1 auf Facebook anzuwenden sind.

Faktum ist: Ohne massive weltweite Zensur, wie sie auch im Event 201 vor der Pandemie geplant und geprobt wurde, hätte weder die “Pandemie” noch die weltweite Impfkampagne in bekannter Form stattfinden können. Die Meinung der Öffentlichkeit wurde massiv manipuliert, die Menschen getäuscht, belogen und betrogen. Tag für Tag kommen hier neue Details ans Tageslicht. Einer der Aufdecker, denen man gar nicht genug danken kann, ist Elon Musk – der seit der Übernahme von Twitter Schritt für Schritt die Machenschaften der linken bis linksextremen US-“Demokraten” aufdeckt.

Der Autor und Investigativjournalist David Zweig veröffentlichte Teil 10 der so genannten Twitterfiles. Bis dahin hatte man sich mit eher allgemeinen Zensurthemen von Twitter beschäftigt. Nun geht es so richtig zur Sache und zum Thema, das die Welt drei Jahre lang in Atem hielt.

Besonders wichtig und deshalb hier vorab hervorgehoben ist die Conclusio des Autors in Folge seiner Recherchen:

Während der gesamten Pandemie hat Twitter wiederholt die offizielle Linie der Regierung gestützt, dass es der beste Ansatz für die Pandemie sei, der Eindämmung Vorrang vor anderen Bedenken zu geben. Informationen, die diese Ansicht in Frage stellten – zum Beispiel, die auf das geringe Risiko von Kindern hinwiesen, denen das Virus ausgesetzt ist, oder die Fragen zur Sicherheit oder Wirksamkeit von Impfstoffen aufwarfen – wurden moderiert und unterdrückt.

Wir haben die vollständige Enthüllung für Sie übersetzt:

Wie Twitter die Covid-Debatte manipulierte

Die Plattform unterdrückte wahre Informationen von Ärzten und Gesundheitsexperten, die im Widerspruch zur Politik der US-Regierung standen.

Eine Recherche von David Zweig, publiziert auf Twitter und thefp.com

Als der Reporter David Zweig den Konferenzraum im 10. Stock der Twitter-Zentrale in der Market Street in San Francisco betrat, war die Geschichte der Twitter-Dateien bereits internationale Schlagzeilen. Matt Taibbi , Michael Shellenberger , Leighton Woodhouse , Abigail Shrier , Lee Fang und ich hatten Beweise für versteckte schwarze Listen von Twitter-Nutzern enthüllt; die Art und Weise, wie Twitter als eine Art FBI-Tochter fungierte ; und wie Unternehmensleiter die Richtlinien der Plattform spontan umschrieben, um politischer Voreingenommenheit und Druck Rechnung zu tragen.

Was wir noch knacken mussten, war die Geschichte von Covid.

David hat drei Jahre damit verbracht, über Covid zu berichten – insbesondere über die zugrunde liegende Wissenschaft oder deren Fehlen hinter vielen Maßnahmen unserer Nation. Jahrelang hatte er eine Voreingenommenheit nicht nur in der Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Pandemie, sondern auch in der Art und Weise, wie sie auf Plattformen wie Twitter präsentiert wurde, bemerkt und kritisiert.

Wir könnten uns niemand besseren vorstellen, um diese Geschichte anzugehen.

Ich hatte immer geglaubt, eine Hauptaufgabe der Presse sei es, der Macht gegenüber skeptisch zu sein – insbesondere gegenüber der Macht der Regierung. Aber während der Covid-19-Pandemie stellten ich und so viele andere fest, dass sich die alten Medien als Messaging-Plattform für unsere öffentlichen Gesundheitseinrichtungen erwiesen hatten. Diese Institutionen arbeiteten nahezu im Gleichschritt, indem sie teilweise interne Dissidenten auslöschten und externe Experten diskreditierten .

Twitter wurde zu einer unverzichtbaren Alternative. Es war ein Ort, an dem Personen mit Fachwissen und Perspektiven im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die im Widerspruch zur offiziellen Politik standen, ihre Ansichten äußern konnten – und wo neugierige Bürger solche Informationen finden konnten. Dazu gehörten oft die Reaktionen anderer Länder auf Covid, die sich dramatisch von unseren eigenen unterschieden.

Aber es wurde schnell klar, dass Twitter auch Inhalte zu fördern schien, die das Narrativ des Establishments verstärkten, und gegenteilige Ansichten und sogar wissenschaftliche Beweise zu unterdrücken.

Bildete ich mir Dinge ein? War das Muster, das ich und andere gesehen haben, ein Beweis für eine zielgerichtete Absicht? Ein abtrünniger Algorithmus? Oder etwas anderes? Mit anderen Worten: Was genau wurde verstärkt, als es um Covid und die Informationen ging, die über einen von Hunderten Millionen Menschen genutzten Dienst geteilt wurden? Und was wurde verboten oder zensiert?

Als The Free Press fragte, ob ich zu Twitter gehen würde, um hinter die Kulissen zu schauen, nahm ich den ersten Flieger von New York. Das habe ich dort gefunden:

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Twitter unter Druck gesetzt, bestimmte Inhalte zu erhöhen und andere Inhalte über Covid-19 und die Pandemie zu unterdrücken. Interne E-Mails, die ich bei Twitter eingesehen habe, zeigten, dass sowohl die Trump- als auch die Biden-Administration die Twitter-Führungskräfte direkt dazu gedrängt haben, die Inhalte der Plattform nach ihren Wünschen zu moderieren.

Zu Beginn der Pandemie war die Trump-Administration besonders besorgt über Panikkäufe und suchte „Hilfe bei den Technologieunternehmen zur Bekämpfung von Fehlinformationen“, heißt es in E-Mails, die von Twitter-Mitarbeitern nach Treffen mit dem Weißen Haus verschickt wurden. Ein Bereich sogenannter Fehlinformationen: „läuft in Lebensmittelgeschäften“. Das Problem ist, dass es sich nicht um Fehlinformationen handelte: Es gab tatsächlich Hamsterkäufer.

Und es war nicht nur Twitter. An den Treffen mit dem Weißen Haus von Trump nahmen auch Google, Facebook, Microsoft und andere teil.

Als die Biden-Regierung übernahm, kann ihre Agenda für das amerikanische Volk wie folgt zusammengefasst werden: Haben Sie große Angst vor Covid und tun Sie genau das, was wir sagen, um sicher zu bleiben.

Im Juli 2021 veröffentlichte der damalige US-Generalchirurg Vivek Murthy eine 22-seitige Empfehlung zu dem, was die Weltgesundheitsorganisation als „Infodemie“ bezeichnete, und forderte die Social-Media-Plattformen auf, mehr zu tun, um „Fehlbildungen“ zu unterbinden.

„Wir bitten sie, sich zu verstärken“, sagte Murthy. „Wir können nicht länger warten, bis sie aggressive Maßnahmen ergreifen.“

Das ist die Botschaft, die das Weiße Haus in privaten Kanälen bereits direkt an Twitter-Führungskräfte übermittelt hatte. Eine der ersten Besprechungsanfragen der Biden-Administration betraf Covid mit einem Schwerpunkt auf „Anti-Vaxxer-Konten“, so eine Besprechungszusammenfassung von Lauren Culbertson, Leiterin der US-Public Policy bei Twitter.

Sie waren besonders besorgt über Alex Berenson, einen Journalisten, der Lockdowns und mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstand und Hunderttausende von Anhängern auf der Plattform hatte:

Bis zum Sommer 2021, dem Tag nach Murthys Memo, kündigte Biden öffentlich an, dass Social-Media-Unternehmen „Menschen töten“, indem sie Fehlinformationen über Impfstoffe zulassen. Nur wenige Stunden später sperrte Twitter Berenson aus seinem Konto und suspendierte ihn dann im nächsten Monat dauerhaft. Berenson verklagte Twitter. Er hat sich schließlich mit dem Unternehmen abgefunden und ist jetzt wieder auf der Plattform. Im Rahmen der Klage wurde Twitter gezwungen, bestimmte interne Mitteilungen bereitzustellen . Sie enthüllten, dass sich das Weiße Haus direkt mit Twitter-Mitarbeitern getroffen und sie unter Druck gesetzt hatte, Maßnahmen gegen Berenson zu ergreifen.

Die Zusammenfassung der Treffen von Culbertson, die im Dezember 2022 per E-Mail an Kollegen verschickt wurde, fügt neue Beweise für die Druckkampagne des Weißen Hauses hinzu und veranschaulicht, wie es versuchte, direkt zu beeinflussen, welche Inhalte auf Twitter erlaubt waren.

Culbertson schrieb, das Biden-Team sei „sehr verärgert“ darüber, dass Twitter nicht aggressiver bei der Deplatformierung mehrerer Konten vorgegangen sei. Sie wollten, dass Twitter mehr tut.

Die Twitter-Führungskräfte kapitulierten nicht vollständig vor den Wünschen des Biden-Teams. Eine umfassende Überprüfung der internen Kommunikation im Unternehmen ergab, dass Mitarbeiter Fälle von Mäßigung oft sehr detailliert und mit mehr Achtung für die Meinungsfreiheit diskutierten, als dies von der Regierung gezeigt wurde.

Aber Twitter unterdrückte Meinungen – und nicht nur die von Journalisten wie Berenson. Auch viele Mediziner und Angehörige der Gesundheitsberufe, die Ansichten äußerten oder sogar Ergebnisse aus akkreditierten wissenschaftlichen Zeitschriften zitierten, die im Widerspruch zu offiziellen Positionen standen, wurden ins Visier genommen. Infolgedessen gingen legitime Erkenntnisse und Fragen zu unseren Covid-Richtlinien und ihren Folgen verloren.

Es gab drei ernsthafte Probleme mit dem Prozess von Twitter.

Erstens: Ein Großteil der Inhaltsmoderation zu Covid, ganz zu schweigen von anderen umstrittenen Themen, wurde von Bots durchgeführt, die in maschinellem Lernen und KI geschult waren. Ich verbrachte Stunden damit, mit einem Ingenieur und einer Führungskraft, die vor Musks Übernahme mehr als ein Jahr im Unternehmen war, über die Systeme zu diskutieren. Sie erklärten den Prozess in einfachen Worten: Anfänglich wurden die Bots mit Informationen gefüttert, um sie darin zu schulen, wonach sie suchen sollten – aber ihre Suche wurde im Laufe der Zeit verfeinert, sowohl als sie die Plattform scannten als auch manuell mit zusätzlichen ausgewählten Eingaben aktualisiert wurden. Das war zumindest die Prämisse. Obwohl sie in ihrer Technik beeindruckend sind, würden sich die Bots als zu grob für solch nuancierte Arbeit erweisen. Wenn Sie einen digitalen Trawler über eine Social-Media-Plattform ziehen, fangen Sie nicht nur billigen Fisch, Sie schnappen sich unterwegs Delfine.

Zweitens: Auch Auftragnehmer, die an Orten wie den Philippinen tätig sind, moderierten Inhalte. Sie erhielten Entscheidungsbäume, um ihren Prozess zu unterstützen, aber die Beauftragung von Laien mit der Beurteilung von Tweets zu komplexen Themen wie Myokarditis und Daten zur Maskenwirksamkeit war mit einer erheblichen Fehlerquote verbunden. Die Vorstellung, dass Remote-Mitarbeiter, die in entfernten Würfelfarmen sitzen, medizinische Informationen in diesem granularen Ausmaß überwachen würden, ist auf den ersten Blick absurd.

Unten eingebettet ist eine Beispielvorlage – die nach Musks Ankunft deaktiviert wurde – des von Auftragnehmern verwendeten Entscheidungsbaum-Tools. Der Auftragnehmer würde eine Reihe von Fragen mit jeweils einem Dropdown-Menü durchgehen, die ihn schließlich zu einer vorbestimmten Schlussfolgerung führten.

Drittens: Am wichtigsten ist, dass der schwarze Peter bei den höherrangigen Mitarbeitern von Twitter aufhörte. Sie wählten die Eingaben für die Bots und Entscheidungsbäume aus. Sie bestimmten Suspendierungen. Und wie bei allen Menschen und Institutionen gab es sowohl individuelle als auch kollektive Vorurteile.

Bei Twitter beugte sich die Covid-bedingte Voreingenommenheit stark den Dogmen des Establishments. Dissidente, aber legitime Inhalte wurden zwangsläufig als Fehlinformationen gekennzeichnet, und die Konten von Ärzten und anderen wurden gesperrt, weil sie sowohl Meinungen als auch nachweislich wahre Informationen twitterten.

Nehmen wir zum Beispiel Martin Kulldorff, Epidemiologe an der Harvard Medical School. Dr. Kulldorff twitterte oft Ansichten im Widerspruch zu den US-Gesundheitsbehörden und der amerikanischen Linken, die politische Zugehörigkeit fast des gesamten Personals bei Twitter.

Hier ist ein solcher Tweet vom 15. März 2021 zum Thema Impfung.

Interne E-Mails zeigen eine „Handlungsabsicht“ eines Twitter-Moderators, der besagt, Kulldorffs Tweet verstoße gegen die Covid-19-Richtlinie zu Fehlinformationen des Unternehmens und behauptete, er habe „falsche Informationen“ geteilt.

Aber Kulldorffs Aussage war die Meinung eines Experten – eine, die sich zufällig mit der Impfpolitik in zahlreichen anderen Ländern deckte.

Dennoch wurde es von Twitter-Moderatoren als „Falschinformation“ angesehen, nur weil es von den CDC-Richtlinien abwich. Nachdem Twitter Maßnahmen ergriffen hatte, wurde Kulldorffs Tweet mit einem „irreführenden“ Etikett versehen und alle Antworten und Likes wurden abgeschaltet, wodurch die Fähigkeit des Tweets, von anderen gesehen und geteilt zu werden, gedrosselt wurde, eine Kernfunktion der Plattform.

Bei meiner Überprüfung interner Dateien fand ich zahlreiche Fälle von Tweets über Impfstoffe und Pandemierichtlinien, die als „irreführend“ gekennzeichnet oder vollständig entfernt wurden und manchmal Kontosperrungen auslösten, einfach weil sie von den CDC-Richtlinien abwichen oder von den Ansichten des Establishments abwichen.

Beispielsweise wurde ein Tweet von @KelleyKga, einem selbsternannten Faktenprüfer für öffentliche Gesundheit mit mehr als 18.000 Followern, als „irreführend“ gekennzeichnet und Antworten und Likes deaktiviert, weil er zeigte, dass Covid nicht die häufigste Todesursache bei Kindern war. obwohl es die eigenen Daten der CDC zitierte.

Interne Aufzeichnungen zeigten, dass ein Bot den Tweet gemeldet hatte und dass er viele „Tattles“ (wie das System amüsant Berichte von Benutzern nannte) erhalten hatte. Dies löste eine manuelle Überprüfung durch einen Menschen aus, der – obwohl der Tweet tatsächliche CDC-Daten enthielt – ihn dennoch als „irreführend“ bezeichnete. Bezeichnenderweise war der als „irreführend“ bezeichnete Tweet von @KelleyKga eine Antwort auf einen Tweet, der tatsächliche Fehlinformationen enthielt.

Covid war noch nie die häufigste Todesursache durch Krankheiten bei Kindern. Dieser Tweet bleibt jedoch nicht nur auf der Plattform, er ist auch ohne jegliche „irreführende“ Kennzeichnung.

Ob von Menschen oder Algorithmen, Inhalte, die gegensätzlich, aber wahr waren, und die Menschen, die diese Inhalte übermittelten, wurden immer noch markiert und unterdrückt.

Manchmal geschah dies heimlich. Wie zuvor von The Free Press berichtet , wurde Dr. Jay Bhattacharya, ein Stanford-Professor für Gesundheitspolitik, der sich für einen gezielten Schutz der Schwachen und ein Ende der Abriegelungen aussprach, heimlich auf eine Schwarze Liste von Trends gesetzt.

Aber viele Instanzen waren öffentlich. Der Autor des unten eingebetteten Tweets ist ein Arzt, der den Twitter-Account Infectious Disease Ethics betreibt. Der Tweet wurde als „irreführend“ bezeichnet, obwohl er sich auf die Ergebnisse einer Peer-Review-Studie bezog , die einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Herzstillstand bei jungen Menschen in Israel feststellte.

Andrew Bostom, ein Arzt aus Rhode Island, wurde dauerhaft von Twitter suspendiert, nachdem er mehrere Streiks wegen Fehlinformationen erhalten hatte. Einer seiner Streiks war für einen Tweet, der sich auf die Ergebnisse einer Peer-Review- Studie bezog , die eine Verschlechterung der Spermienkonzentration und der Gesamtzahl der beweglichen Teile bei Samenspendern nach einer mRNA-Impfung feststellte.

Die Protokolle von Twitter zeigten, dass ein internes Audit, das von Twitter durchgeführt wurde, nachdem Bostoms Anwalt das Unternehmen kontaktiert hatte, ergab, dass nur einer der fünf Verstöße von Bostom gültig war.

Der eine Bostom-Tweet stellte fest, dass er immer noch gegen die Twitter-Richtlinie verstößt, zitierte Daten und zog eine Schlussfolgerung, die völlig legitim war. Das Problem war nur, dass es für die Erzählung des öffentlichen Gesundheitswesens über die relativen Risiken der Grippe gegenüber Covid bei Kindern unbequem war.

Dieser Tweet wurde nicht nur von einem Bot, sondern auch manuell von einem Menschen markiert – was viel dazu beiträgt, sowohl die algorithmische als auch die menschliche Voreingenommenheit bei Twitter zu beleuchten. „Es scheint grob unfair zu sein“, sagte Bostom zu mir, als ich ihn anrief, um ihm meine Ergebnisse mitzuteilen. „Was ist das Heilmittel? Was soll ich machen?” (Sein Konto wurde zusammen mit einer Reihe anderer am Weihnachtstag wiederhergestellt .)

Ein weiteres Beispiel für Amoklauf menschlicher Vorurteile war die Reaktion des damaligen Präsidenten Trump auf den unten stehenden Tweet. Viele Trump-Tweets führten zu umfangreichen internen Debatten im Unternehmen, und dieser war nicht anders.

In einem surrealen Austausch fragt Jim Baker, zu der Zeit stellvertretender Chefsyndikus von Twitter, warum es kein Verstoß gegen die Falschinformationsrichtlinie von Twitter zu Covid-19 war, den Leuten zu sagen, dass sie keine Angst haben sollten.

In seiner Antwort musste Yoel Roth, ehemaliger Leiter von Trust & Safety bei Twitter, erklären, dass Optimismus keine Fehlinformation sei.

Erinnerst Sie sich an @KelleyKga mit dem CDC-Daten-Tweet? Die Antwort von Twitter an sie in einem Austausch darüber, warum ihr Tweet als „irreführend“ bezeichnet wurde, verdeutlicht:

„Wir werden der Überprüfung und Kennzeichnung von Inhalten Vorrang einräumen, die zu einer erhöhten Exposition oder Übertragung führen könnten.“

Während der gesamten Pandemie hat Twitter wiederholt die offizielle Linie der Regierung gestützt, dass es der beste Ansatz für die Pandemie sei, der Eindämmung Vorrang vor anderen Bedenken zu geben. Informationen, die diese Ansicht in Frage stellten – zum Beispiel, die auf das geringe Risiko von Kindern hinwiesen, denen das Virus ausgesetzt ist, oder die Fragen zur Sicherheit oder Wirksamkeit von Impfstoffen aufwarfen – wurden moderiert und unterdrückt.

Dies ist nicht einfach die Geschichte der Macht von Big Tech oder der alten Presse, unsere Debatte zu formen – obwohl es das mit Sicherheit ist.

Am Ende ist es gleichermaßen die Geschichte von Kindern im ganzen Land, die am Schulbesuch gehindert wurden, insbesondere von Kindern aus unterprivilegierten Verhältnissen, die jetzt in Mathematik und Englisch meilenweit hinter ihren wohlhabenderen Altersgenossen zurückliegen. Es ist die Geschichte der Menschen, die allein starben. Es ist die Geschichte der kleinen Geschäfte, die geschlossen wurden. Es ist sogar die Geschichte der ständig maskierten 20-Jährigen im Herzen von San Francisco, für die es nie eine Rückkehr zur Normalität gegeben hat.

Wenn Twitter die Art von offenem Forum für Debatten zugelassen hätte, an die es zu glauben behauptete, hätte irgendetwas davon anders ausgehen können?