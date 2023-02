US-Bundesstaat Idaho: mRNA-Impfungen sollen unter Strafe gestellt werden

Haben die Hintermänner der “Pandemie” vergessen, die dortige Politik zu bestechen? In Idaho gibt es Kräfte, welche die Nase voll vom lebensgefährlichen und gegen Covid-19 wirkungslosen mRNA-Mummpitz haben. Laut FOX News wurde von den Republikanern bereits ein Gesetzesvorschlag verfasst, mit dem die Verabreichung von mRNA-Impfungen künftig unter Strafe stehen soll.

Die außerordentlich gute Nachricht zuerst: In Idaho gibt es eine republikanische Mehrheit. Wenn sich die beiden Proponenten, Senatorin Tammy Nichols und Abgeordnete Judy Boyle durchsetzen, wäre es mit der “House Bill 154” möglich, all jene anzuklagen die mRNA-Impfstoffe wie jene von Pfizer und Moderna verabreichen.

18-926. ADMINISTERING AN MRNA VACCINE. (1) Notwithstanding any other

11 provision of law, a person may not provide or administer a vaccine developed

12 using messenger ribonucleic acid technology for use in an individual or any

13 other mammal in this state.

14 (2) A person who violates this section is guilty of a misdemeanor.