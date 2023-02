Umfangreiche Studie beweist: Masken sind faktisch völlig nutzlos

In vielen Ländern drängt die Politik die Menschen wieder oder noch immer dazu, Gesichtswindeln zu tragen. Doch eine umfangreiche internationale Studie zeigt: Die Masken sind faktisch völlig nutzlos und tragen nichts dazu bei, die Verbreitung von Covid oder der Grippe zu verhindern.

Ohne jeglichen Beweis der Nützlichkeit haben Regierungen und Gesundheitsbehörden weltweit die Menschen dazu gezwungen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen und so Mund und Nase abzudecken. Ob nun einfache Stoffbedeckungen wie in vielen ärmeren Ländern oder auch der FFP2-Zwang in Österreich – der Irrglaube, damit die Verbreitung von respirativen Viren zu reduzieren, war einer der treibenden Gründe dafür. Doch immer mehr Studien zeigen: Diese Masken tragen “wenig bis gar nichts” zur Prävention von Covid-19 oder der Grippe bei.

Nearly 60% of South Korea's population has now tested positive for COVID despite nearly three years of consistent universal masking with overwhelming compliance



When will it be enough for "experts" to admit masks don't work? pic.twitter.com/LS0JF9niog — Ian Miller (@ianmSC) January 25, 2023

Die neue Studie, die nun in der von Fachleuten begutachteten Cochrane Database of Systematic Reviews veröffentlicht wurde, ist die bisher stärkste wissenschaftliche Arbeit, die die Grundlage für Maskengebote weltweit widerlegt. Laut der Cochrane-Studie, die die Arbeit von Forschern an Einrichtungen in Großbritannien, Kanada, Australien, Italien und Saudi-Arabien umfasst, wurden insgesamt 78 Studien analysiert. Zuletzt wurden 11 neue randomisierte kontrollierte Studien in die Meta-Analyse aufgenommen. Wie Professor Carl Heneghan, der das Zentrum für evidenzbasierte Medizin an der Universität Oxford leitet, auf Twitter anmerkte: “Das Tragen von Masken in der Gemeinschaft macht wahrscheinlich nur einen geringen oder gar keinen Unterschied im Hinblick auf den Ausgang einer grippeähnlichen Erkrankung (ILI)/COVID-19-ähnlichen Erkrankung im Vergleich zum Nichttragen von Masken.”

Wearing masks in the community probably makes little or no difference to the outcome of influenza‐like illness (ILI)/COVID‐19 like illness compared to not wearing masks (risk ratio (RR) 0.95, 95% confidence interval (CI) 0.84 to 1.09; 9 trials, 276,917 participants — Carl Heneghan (@carlheneghan) January 30, 2023

Unterm Strich macht das Tragen von Masken “wahrscheinlich wenig bis keinen Unterschied”, wenn es um grippeähnliche oder Covid-ähnliche Erkrankungen geht, unabhängig von der Art der verwendeten Maske. Also egal ob man sich komplett frei bewegt, ein Stofftuch ums Gesicht wickelt oder auch FFP2-Masken trägt – es spielt einfach keine Rolle.

2/ LARGE Cochrane Rev (just published 1/30/23) of RCT data ALSO CONFIRMS NO BENEFIT of N95 masks vs. med/surg masks, in either community (n~8K) or HCW (n~8K) settings for prevention of flu-like illness or lab confirmed flu https://t.co/N4TkgI4uUR pic.twitter.com/0DCdYAPo7x — Andrew Bostom, MD, MS (@andrewbostom) January 31, 2023

Es ist an der Zeit, den Maskenfanatikern in der Politik und in den Gesundheitsbehörden dies unter die Nase zu binden. Immerhin behaupten diese ja stets, man solle der (von ihnen selektiv auserwählten) Wissenschaft folgen. Doch werden Sie auch wissenschaftliche Ergebnisse akzeptieren, die nicht ihrem Weltbild entsprechen?