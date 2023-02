Schlappe für Gates: Bevölkerung will von seinem Fake-Fleisch nichts wissen

Während jüngst die Zulassung von weiteren “Speiseinsekten” in der EU massiven Widerstand in der Bevölkerung auslöste, steht es auch um den sogenannten Fleischersatz alles andere als gut. Auch wenn der globalistische Milliardär Bill Gates Hersteller von Fake-Fleisch mit großzügigen Finanzspritzen unterstützte und ihre Produkte bis heute als zukunftsweisend bewirbt: Unternehmen wie Beyond Meat verzeichnen immer größere Verluste und mussten bereits zahlreiche Angestellte entlassen.

Auch wenn bei Globalisten-Treffen das feinste Fleisch serviert wird, so möchte die selbsternannte Elite an der Ernährung der normalen Bürger kräftig schrauben. Unter dem Deckmäntelchen einer postulierten menschengemachten Klimakatastrophe werden pflanzenbasierte oder im Labor hergestellte Fleischersatzprodukte immer stärker propagiert. Unternehmen wie Beyond Meat fuhren – gestützt durch Investoren wie Bill Gates – noch vor wenigen Jahren tatsächlich erste Erfolge mit ihrem Pflanzen-“Fleisch” ein: Selbst Fast Food-Ketten nahmen einzelne Produkte in ihr Programm auf und man hoffte, die Bürger vom neuen grünen Trend überzeugen zu können.

Doch das Vorhaben misslang offensichtlich. Sowohl Impossible Foods als auch Beyond Meat mussten zuletzt rund 20 Prozent ihrer Angestellten entlassen. Die Verkaufszahlen schrumpfen: Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz von Beyond Meat bereits 22.5 Prozent unter jenem im Vorjahr. Besonders im Zuge der massiven Inflation können und wollen die Menschen sich grüne Spinnereien offensichtlich nicht mehr leisten. Dieses Bild zeigt sich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Skandale rund um mangelnde Hygiene in den Fabriken tun ihr Übriges, um potenzielle Käufer abzuschrecken. Der sterbende Veggie-Boom zeigt sich nicht zuletzt an der Börse: Im Laufe des Jahres 2022 ist die (2019 noch so vielversprechende) Beyond Meat-Aktie um stolze 77 Prozent gefallen. Auf Seiten von Investoren macht sich längst die Erkenntnis breit, dass “Wokeness” die Konsumenten eher abstößt, statt sie anzuziehen.

Selbst Bill Gates’ jüngste Äußerungen zum Thema Fake-Fleisch klingen deutlich verhaltener als noch vor wenigen Jahren. Auch ihm ist offensichtlich bewusst, dass die grünen Produkte keine Fangemeinde aufbauen konnten: „Ich habe eine Reihe von Innovatoren in diesem Bereich unterstützt, darunter Beyond und Impossible und Memphis. Ich denke, dass diese Produkte irgendwann sehr gut sein werden, auch wenn ihr Anteil heute gering ist“, schrieb er jüngst auf Reddit auf eine entsprechende Nachfrage. Heute finden jedenfalls nur die allerwenigsten Bürger den Fleischersatz “sehr gut” – inwieweit sich das in Zukunft ändern wird, wird sich zeigen.