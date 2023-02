Kampfjets: China will die Lufthoheit im pazifischen Raum

Die chinesische Luftwaffe erhält immer mehr moderne J-20-Tarnkappenjäger. Bald schon könnte sie stärker als die US Air Force in der pazifischen Region sein. Die militärische US-Dominanz im asiatisch-pazifischen Raum könnte somit bald ein Ende finden.

China ist auf dem besten Weg, die Vereinigten Staaten bei der Produktion von Kampfflugzeugen der 5. Generation zu überholen – eine dynamische Entwicklung mit erheblichen Auswirkungen auf das Gleichgewicht der Luftstreitkräfte im Pazifik. In diesem Monat berichtete Nikkei, dass Chinas Bestand an J-20A-Kampfflugzeugen der 5. Generation bald den US-Bestand von 187 F-22 Raptors überholen könnte, wobei China bereits über 150 Flugzeuge verfügt, die der F-22 im Luftkampf ebenbürtig sind. In dem Bericht wird zwar darauf hingewiesen, dass die USA über 360 F-35A verfügen, dass aber die chinesische J-20A-Produktion an Fahrt gewinnt und dass China, wenn die derzeitigen Auslieferungsraten beibehalten werden, auf dem besten Weg ist, die Zahl der US-amerikanischen F-22-Kampfflugzeuge noch in diesem Jahr zu übertreffen.

Die F-22, das weltweit erste Kampfflugzeug der 5. Generation, wurde in den 1990er Jahren entwickelt und gilt immer noch als das modernste Luftüberlegenheitsflugzeug der USA. Es ist das erste Luftüberlegenheitsjagdflugzeug, das auf Tarnkappenbasis entwickelt wurde, um einen Vorteil gegenüber früheren Jägern zu erzielen. Die F-22, die 2005 in Dienst gestellt wurde, sollte die F-15 Eagle der 4. Generation an vorderster Front ablösen und Stealth, integrierte Avionik und hervorragende Manövrierfähigkeit miteinander verbinden.

Entwicklungen in Chinas Fertigungsverfahren und Triebwerkstechnologie haben die Produktion des konkurrierenden J-20 in letzter Zeit beschleunigt. In diesem Zusammenhang berichtete die South China Morning Post (SCMP) im November 2022, dass China pulsierende Produktionslinien von Weltklasse einsetzt, um die Auslieferung seiner J-20-Kampfflugzeuge zu beschleunigen. Die SCMP stellt fest, dass die neuen Produktionstechniken und die verbesserten einheimischen Triebwerke dazu geführt haben, dass die Zahl der J-20-Kampfjets die des US-amerikanischen F-22 Raptor erreicht oder sogar übertrifft, dessen Produktion 2011 mit nur 187 gebauten Flugzeugen eingestellt wurde. Und die chinesische Luftwaffe besitzt bereits rund 200 Stück davon.

Da die Vereinigten Staaten ihre Luftstreitkräfte wegen der hegemonialen Agenda quasi über den halben Planeten hinweg verteilt haben, wird es schwierig, im pazifischen Raum eine entsprechende Militärpräsenz aufrecht zu erhalten, die mit jener Chinas mithalten kann. Ohne die Aufrüstung der Alliierten in der Region – insbesondere Japans, Südkoreas und Taiwans – wird es für Washington schwierig, dort eine Machtbalance zu finden.