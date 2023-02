Horror in Berlin: 5-Jährige wurde in Park erstochen – Menschen fürchten um ihre Kinder

Schon wieder eine unfassbar grausige Tat in Berlin: Ein zuvor als vermisst gemeldetes 5-jähriges Mädchen wurde Dienstag Nachmittag in Pankower Bürgerpark leblos aufgefunden, kurze Zeit später verstarb es im Krankenhaus. Man fand eine Stichverletzung und geht von einem Tötungsdelikt aus. Der festgenommene Tatverdächtige ist der Babysitter des Kindes. Sowohl Täter als auch Opfer haben deutsch-türkische Wurzeln. In der Bevölkerung herrscht große Betroffenheit. Die Menschen fürchten zunehmend im ihre eigene Sicherheit – und ganz besonders um die ihrer Kinder.

Der Tatverdächtige, ein Bekannter der Familie, hatte offenbar schon öfter auf die 5-Jährige und ihre drei Geschwister aufgepasst, so auch gestern im Pankower Paule-Park. Mit der Begründung, die Kleine müsse zur Toilette, habe er dann den Spielplatz mit ihr verlassen – nachdem er andere Erwachsene gebeten hatte, auf die übrigen drei Kinder zu achten. Dann kam der junge Mann allein zurück und erklärte, er habe das Mädchen verloren. Gegen 15 Uhr startete die herbeigerufene Polizei eine große Suchaktion, bei der über 100 Beamte und ein Hubschrauber im Einsatz waren. Gegen 17.40 Uhr fanden Passanten das leblose Kind im etwa 700 Meter entfernten Bürgerpark, es wies mindestens eine Stichverletzung auf. Die Rettungskräfte konnten das Kind nicht wiederbeleben. Es wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es jedoch starb. In der Nähe des Fundorts „am Rande des Parks“ nahm die Polizei wenig später den Babysitter fest.

Laut einer Polizei-Sprecherin sollen die Mutter des getöteten Mädchens und die Mutter des Babysitters befreundet sein. Den Angaben zufolge besitzt das Opfer die deutsch-polnisch-türkische Staatsangehörigkeit, der 19-jährige Tatverdächtige ist ein Deutsch-Türke.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, das Tatmotiv sei noch unklar, bislang gebe es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Der mutmaßliche Täter sollte am Mittwoch befragt werden.

In der Nähe des Fundortes stellten Menschen Kerzen auf und legten eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier dazu. Der tragische Tod des kleinen Mädchens, das sein ganzes Leben noch vor sich hatte, macht nicht nur traurig, sondern auch wütend. Was ist nur aus diesem Land geworden, in dem die Kleinsten schon um ihr Leben fürchten müssen? Gegenüber dem Medium Pleiteticker berichten Anwohner im Pankower Bürgerpark, sie fühlten sich zunehmend unsicher. Ganz besonders sorgen sie sich um ihre Kinder.