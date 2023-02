Glaub nicht alles, was du liest: Die Mainstream-Medien haben ihre Macht verloren

Wem oder was sollen wir glauben? Mit dieser Frage sehen kritische Menschen sich täglich konfrontiert, wenn sie sich über das Welt- und Tagesgeschehen informieren möchten. Dr. Konrad Breit, Präsident des Vereins brightside.at, stellt in seinem jüngsten Kommentar fest: Unsere klassischen Medien kämpfen mit Zähnen und Klauen um ihre Vorherrschaft. Und sie verlieren. Denn: Die Menschen glauben nicht mehr alles, was sie lesen – sei es zu Corona, den Impfungen oder dem Krieg in der Ukraine.

Mit freundlicher Genehmigung von Konrad Breit

Das Wort zum 9. Sonntag 2023: Glaub nicht alles, was Du liest.

Ich bekomme einiges an Infos, Texten und Videos und informiere mich selber ‘breit’. Corona verharmlose ich nicht, die Maßnahmenpakete dagegen waren schlichtweg eine Katastrophe. Mir ist auch bewusst, dass es uns heute unmöglich gemacht wird, zu erkennen, wem oder was man glauben kann. Daher: Glaub an Dich, lass Dir vor allem keine Angst einjagen (Angst schwächt das Immunsystem) und konsumiere nicht nur ORF & Co.

1. Wir vom Verein Brightside (brightside.at) hatten diese Woche einen sehr guten Vortrag von Dr. Bernhard Strehl mit dem Titel ‘Dein Immunsystem besiegt jeden Virus’. Trotz vielfacher Einladung wurden keine Journalisten unserer klassischen Medien gesichtet (zumindest hat sich keine/r geoutet). Passt ja gar nicht in das Narrativ des Mainstreams, könnte man interpretieren. Besucher hatten wir sehr viele. Es ist immer wieder interessant, was die Medien alles ignorieren können. Für mich auch eine Form von Fake. Sie lassen Dich nur das wissen, was Du wissen sollst. Auch betreutes Denken genannt.

2. Sind nicht die meisten froh, wieder einigermaßen zur Tagesordnung übergehen zu können? Dort eine Business- oder Sport-Gala, da eine Party, Sport im Freien ist auch wieder erlaubt, Kinder dürfen wieder ohne Einschränkungen in die Schule. Die Isolation ist beendet, die Panikmaßnahmen hatten ihre Wirkung, auch wenn sie – aufgrund aktueller Erkenntnisse – sinnlos waren (Anmerkung: Es könnte sein, dass es heute schon mehr Schwurbler als Nicht-Schwurbler gibt!).

3. Warum sind die Zeiten der Spaltung noch nicht vorbei und werden auch nicht so schnell vorbeigehen? Einige (Nehammer) versuchen nun mit einem (Pseudo-)Ruf nach Versöhnung gut auszusteigen (letztendlich sind sie in der ÖVP doch noch draufgekommen, dass sowohl Ungeimpfte und sehr viel mehr belogene und unter Druck gesetzte Bürger wählen dürfen), andere (z.B. der Wiener Hacker) versuchen uns nun einzureden, dass sie ja gar nicht wirklich dabei gewesen sind.

4. Ich bin der Überzeugung, dass das Motiv für Spaltung über die fatale Diskriminierung der Ungeimpften hinausgedacht werden muss. Man wird den Eindruck nicht los, dass – egal zu welchem Thema – man sich einfach an einen vorgegebenen Meinungskorridor zu halten hat. Sollte etwas hinterfragt oder kritisiert werden, wirst Du in ein bestimmtes Eck gestellt. Solltest Du zu viel Einfluss haben, lässt man Dich auch die Macht des ‚Systems‘ spüren (Guerot, Habermas, Ganser, etc.). Alleine das müsste Dich skeptisch machen. Was willst Du noch sehen?

5. Unsere klassischen Medien kämpfen mit Zähnen und Klauen um ihre Vorherrschaft. Gilt doch der Satz ‚Die öffentliche Meinung ist die veröffentlichte Meinung‘ und dieses Privileg bröckelt seit dem Erstarken der sozialen und alternativen Medien gewaltig. Das mögen sie nicht, schwindet doch nicht nur deren Einfluss, sondern auch deren Unabhängigkeit. Soziale und alternative Medien sind selbstverständlich auch mit Distanz zu betrachten. Wenn jede/r zu irgendetwas seinen Senf dazugeben kann, passiert viel Hetze und Fake, die noch dazu in einer unglaublichen Rasanz geteilt werden können. Nach dem Motto ‚Sharing is Caring‘ verlieren Informationen sehr oft Authentizität. Für jeden von uns ein Dilemma, mit dem wir tagtäglich zu tun haben: Was und wem glauben? Dem ‚Profil‘, welches von 100.000 getöteten Ukrainern und 200.000 toten Russen schreibt oder einem alternativen Medium, welches diese Zahlen umgekehrt sieht? Der (Gott sei Dank) scheidende Christian Rainer meint, Twitter & Co. setzen die Gatekeeper-Funktion der Massenmedien außer Kraft. Das illustriert deren Angst vor einem Machtverlust am besten. Sie haben sowohl die Hoheit als auch ihre Glaubwürdigkeit verloren. Abos (und GIS) gehen signifikant zurück, die Abhängigkeit von öffentlichen Geldern steigt. Ein Dilemma. Um ein weiteres aktuelles Beispiel zu nennen: Waren noch alle Medien voll mit Schuldzuweisungen, als eine Impfärztin den Freitod wählte, gibt es aktuell ein ohrenbetäubendes Schweigen zum Freitod eines bekannten und sympathischen ‘Schwurblers’!

6. Dieser Text wurde mir heute ‘zugetragen’. Er hat was …

Text an Redaktionen Sehr geehrte Damen und Herren! Wir, eine Gruppe besorgter Bürger, möchten sie etwas fragen: Wussten Sie, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Verbündeten der Deutschen, die USA oder eine ihrer Unterorganisatoren, für den größten Terroranschlag seit Jahrzehnten, der Sprengung von Nordstream 2, verantwortlich sind? Diese Sprengung hat dramatische Folgen für die Umwelt und vor allem für die Gasversorgung Europas. Die dramatischen Folgen für die Preisentwicklung dürfte Ihnen bekannt sein. Der weltbekannte Journalist, Pulitzerpreisträger Seymour Hersh hat eine aufsehenerregende Reportage darüber gemacht. Warum berichten Sie als unabhängig bezeichnete Zeitung darüber nicht in gebührendem Ausmaß? Werden Sie bedroht oder unterdrückt oder erpresst, wenn Sie darüber berichten? Wussten Sie, dass eine Beschwerde gegen den ORF zum Thema ‘unrichtige Darstellung der Impfnebenwirkungen und Verharmlosung der mRNA-Impfung’ eingebracht wurde? Werden Sie bedroht oder unterdrückt oder erpresst, wenn Sie darüber berichten? Wussten Sie, dass die WHO einen Beschluss gefasst hat, wonach die WHO für das weltweite Pandemiemanagement verantwortlich sein wird? Der österreichische Vertreter der WHO hat dem zugestimmt, ohne dass es je eine Diskussion darüber gegeben hat. In diesem neuen Pandemievertrag werden die GRUNDFREIHEITEN eingeschränkt werden. Bisher durfte man die Achtung der Würde und der Menschenrechte und der GRUNDFREIHEITEN von Personen nicht antasten. Diese Artikel werden künftig gestrichen! Mit der Streichung dieser Artikel ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, um zum Beispiel Zwangsimpfungen durchführen zu können. Wussten Sie, dass das ein dramatischer Anschlag auf unsere demokratischen Rechte und GRUNDFREIHEITEN ist? Wussten Sie, dass die WHO zu 80 % von privaten Geldgebern und Stiftungen finanziert wird? Wussten Sie, dass der größte Geldgeber der WHO die Bill und Melinda Gates Stiftung ist? Wussten Sie, dass Bill Gates und seine unzähligen Stiftungen und Derivate wie GAVI auch massivst mit den Pharmariesen verwoben sind? Warum berichten Sie als UNABHÄNGIGE Zeitung nichts über so gravierende Vorgänge und Verstrickungen? Werden Sie bedroht oder unterdrückt oder erpresst, wenn Sie darüber berichten? Brauchen Sie das Geld der Werbe-und Medienkampagnen dieser globalen Gruppierungen und Regierungen zum Überleben? Wussten Sie, dass die halbe Wahrheit auch eine ganze Lüge ist? In vielen Bereichen erzählen Sie nicht einmal die eine Hälfte der Wahrheit, etwa wenn es um die Lügenpropaganda rund um das Coronavirus, im Speziellen um die Nebenwirkungen und die Übersterblichkeit, geht. Wussten Sie, dass die Wahrheit immer irgendwann ans Tageslicht kommt? Wussten Sie, dass hunderttausende Menschen das alles wissen und dass Zeitungen wie die Ihre, aber auch viele andere sowie der ORF massiv an Reputation und Glaubwürdigkeit verlieren, wenn Sie das alles zu verschweigen versuchen? Eine Gruppe besorgter Bürger.

