Friedensforscher Daniele Ganser erklärt US-Terroranschlag gegen Nord Stream Pipelines

Der von Zensur und manischen Linksradikalen aktuell intensiv verfolgte Friedensforscher Daniele Ganser hat sich die Zeit genommen und in einem absolut sehenswerten 50-minütigen Video alle Aspekte der Nord Stream Sprengung erklärt, die bislang bekannt sind. Prädikat: Unbedingt sehenswert, wenn man wirklich an den Hintergründen interessiert ist.

Report24 hat nach den wesentlichen Enthüllungen von Seymour Hersh bereits ausführlich berichtet: US-Starjournalist: CIA und Pentagon stecken hinter Nord Stream-Sabotage. Wer die Sachverhalte nun, perfekt aufbereitet und gewohnt ruhig und sachlich vorgetragen vom berühmten Friedensforscher Daniele Ganser hören möchte, dem ist nachfolgendes Video wärmstens ans Herz gelegt. Es beinhaltet den vollständigen heutigen Wissensstand über den Ablauf des Terroranschlags – und natürlich weiterführende Gedanken und Implikationen.

