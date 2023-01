Ex-Sprecherin von Extinction Rebellion: “Klimakativismus hat ein Sektenproblem”

Der Klimakult sorgt für Radikalisierungen, die sich in Extremistengruppen wie “Extinction Rebellion” (XR) manifestieren. Zion Lights, eine frühere Sprecherin der Klimafanatiker, übt heute scharfe Kritik. Das Ganze sei mittlerweile eine Sekte.

Es gibt Menschen, die durch ein bestimmtes Umfeld radikalisiert werden, doch irgendwann erkennen, dass dies nicht der richtige Weg ist – und sich aus diesem Milieu lösen. Zion Lights, die im Jahr 2018 der Gruppe von Klimaextremisten “Extinction Rebellion UK” beitrat und rasch zur Sprecherin der Klimaterror-Gruppe avancierte, tat dies bereits zwei Jahre später. Sie ersetzte den destruktiven Fanatismus mit Realismus. Auch wenn sie sich heute weiterhin für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzt, kann sie die radikalen Ansätze von XR nicht weiter mittragen.

In einem Beitrag für “The Freedom Press” geht sie mit der Fanatikergruppe hart ins Gericht. Die langjährige lokal agierende Umweltaktivistin wurde von einer XR-Gründerin wegen ihrer datenbasierten Auftritte im Fernsehen für das “XR Media and Messaging Team” rekrutiert. “Ich wurde von einer lokalen Teilnehmerin zu einer Sprecherin für die ganze Organisation katapultiert”, so Lights. Von da an habe sie für die nationale Presse geschrieben, Journalisten mit Zitaten und Informationen versorgt und die Zeitung der Organisation, “The Hourglass”, herausgegeben. Und auch wenn einige der Leute dort weiterhin ihre Freunde geblieben seien, habe es “red flags” gegeben. Sie schreibt:

Bei meinem ersten XR-Medientraining wurde ich angewiesen, im Fernsehen zu weinen. “Die Leute müssen weinende Mütter sehen”, sagte mir Jamie Kelsey-Fry, die Trainerin und langjährige XR-Aktivistin. “Sie müssen dafür sensibilisiert werden, was ihnen wirklich wichtig sein sollte. Sie fragten mich, ob ich meine Kinder aus demselben Grund zu den Klimamärschen mitnehmen würde. Das Ganze war ein Meisterkurs in der Manipulation von Emotionen. Wir wurden angewiesen, alles auf den Klimanotstand zu beziehen und darauf, dass die Politiker uns im Stich lassen. Nichts über Lösungen oder Wissenschaft.

Auch eine der Führungspersonen der Klimasekte, Roger Hallam, steht im Fokus der Kritik. Der 56-jährige Biolandwirt habe sich nach dem Zusammenbruch seines Farm-Geschäfts in Wales, an welchem der Klimawandel Schuld sei, als dominanter Führer der Gruppe etabliert. Er habe eine äußerst ruppige Art, die er mit dem sicheren Tod der Menschheit durch den Klimawandel rechtfertige und würde sich selbst mit Martin Luther King und Mahatma Gandhi vergleichen. “Während Roger darauf besteht, die menschliche Spezies vor dem Weltuntergang zu retten, tut er nicht das, was man tun muss, um ihn zu verhindern – wie Lobbyarbeit für die Gesetzgebung, die Wahl von Politikern, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, oder den Kampf für echte Lösungen”, so Lights.

Den jungen Männern und Frauen würden durch Hallan Schuldgefühle wegen ihres Lebensstils eingeredet, weil sie einen großen Kohlenstoff-Verbrauch hätten. “Er nutzt ihre Schuldgefühle und ihre Angst vor der Zukunft aus. Man könnte Roger fast als den Anführer einer Sekte bezeichnen”, so Lights weiter. Hallan würde Märtyrertum predigen und seine Anhänger dazu auffordern, mehr zu opfern und “die Gefängnisse aufzufüllen”. Er nutze Furcht und Kontrolle als seine Werkzeuge. Und auch Greta Thunberg sei eine seiner Anhängerinnen, weshalb sie stets versuche, Panik zu verbreiten. Und als sie XR verließ, wurde sie von den Sektenanhängern als “Klimaleugnerin” diffamiert. Und das alles, weil sie effektive und brauchbare Lösungen für die Probleme fordert, anstatt immer nur vom Weltuntergang zu fabulieren und keine konkreten Schritte anzubieten.