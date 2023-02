Dr. Wolfgang Wodarg über den Tod von Clemens Arvay

Der Mediziner Dr. Wolfgang Wodarg kann selbst ein Lied davon singen, wie es ist, öffentlich beschimpft und diffamiert zu werden. Im Corona Ausschuss äußerte er sich über den Tod von Clemens Arvay und findet klare Worte für die Hetzer, die ihm offensichtlich das Leben zur Hölle gemacht hatten.

Er hat sich das Leben deshalb genommen, offenbar, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, wie er gemobbt wurde. Wie er psychisch zerstört wurde. Ich denke, der ist psychisch getötet worden. Wolfgang Wodarg

Wodarg geht weiter davon aus, dass die Menschen, die Arvay und andere Experten öffentlich gemobbt haben, zum Teil von der Industrie angeheuert wurden. Die Medien hätten ihre Macht missbraucht und mit ihrem riesigen Apparat Leute verfolgt.

Dr. Wolfgang Wodarg über den

Selbstmord von

Clemens Arvay:



"…der ist psychisch getötet worden…



Die Medien haben ihre Macht missbraucht.

Sie haben mit ihren riesigen Apparat Leute verfolgt. pic.twitter.com/N28fEiMQuJ — Ralf Jörg (@joerg_ralf) February 26, 2023

In Folge verlinken wir auf ein Video, das via Bitchute (leider sehr langsam und schwer verfügbar) veröffentlicht wurde. Clemens Arvay berichtete darin, wie er von anonymen Gestalten auf Wikipedia gemobbt wurde.

In dieser 144. Sitzung der Stiftung Corona Ausschuss, in der sich Wodarg zum tragischen Tod von Arvay äußerte, blendete Viviane Fischer eine alte Aufzeichnung ein (ab 4h30) – Clemens Arvay war bereits bei der 10. Sitzung zu Gast und erklärte in seiner gewohnt ruhigen und bedachten Art seine Erkenntnisse.

Auf YouTube wurde gestern von DDr. Raphael Bonelli und Dr. Marvus Franz ein Video zur Aufarbeitung veröffentlicht.