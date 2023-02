Die mRNA-Agenda geht weiter – Vortrag am 23.2. in Linz: “Unser Immunsystem besiegt jedes Virus!”

Trotz der verheerenden Konsequenzen der Massenverabreichung von experimentellen mRNA-Präparaten unterstützt die WHO die Anwendung dieser Technologie weiterhin für alle gängigen Impfungen – selbst für Kinder. Dabei ist das menschliche Immunsystem bestens gegen Viren gerüstet, mahnt Dr. Bernhard Strehl. Am 23. Februar in Linz wird er diesem Thema einen informativen Vortrag widmen.

Im Folgenden lesen Sie die Veranstaltungsankündigung:

Es ist noch nicht vorbei: Die WHO unterstützt die Anwendung der mRNA-Gentechnik für alle zur Zeit gängigen Impfungen; auch für unsere Kinder.

Die Coronakrise hält uns seit drei Jahren in Atem. Die Maßnahmen der Regierung haben tiefe Spuren bei den Menschen und in der Wirtschaft hinterlassen. Ein Ende von Viren- und Pandemie-Alarmismus ist dennoch nicht abzusehen. Dabei wurde und wird vernachlässigt, dass es das Immunsystem ist, das das Virus besiegt.

Der Vortragende, Dr. Strehl, hat sich wie nur sehr wenige Menschen mit dem Thema befasst. Der promovierte Physiker schafft es, das Thema komprimiert und packend zu behandeln.

In dreieinhalb intensiven Stunden vermittelt er das Faktenwissen und das Hintergrundwissen, das für ein tiefergehendes Verständnis der derzeitigen Situation nötig ist.

Inhalte:

Biologie, Medizin

COVID-19 Impfung

Behandlungen

Prävention

Der Vortrag von Dr. Bernhard Strehl mit dem Titel “Unser Immunsystem besiegt jedes Virus!” wird am 23. Februar ab 18:30 Uhr im Hotel Kolping in Linz stattfinden. Über [email protected] kann man sich anmelden. Hier finden Sie die Einladung zur Veranstaltung: