Bill Gates und WHO veranstalteten neue Plandemie-Übung: Versuchen sie es wieder?

Unter dem bedrohlichen Namen “Catastrophic Contagion” (katastrophale Seuche) fand Ende Oktober das nächste Planspiel einer todbringenden Pandemie von Bill Gates, der WHO und mehreren Handlangern statt. Das Szenario: Eine brandgefährliche Krankheit, die vor allem Kinder und junge Menschen schwer trifft, breitet sich weltweit aus – es müssen schnell politische Entscheidungen getroffen werden. Ex-Pfizer-Vize Mike Yeadon zufolge ist die Vorstellung einer solchen Pandemie vollkommen unsinnig und das Planspiel damit fernab jeder Realität. Er wertet diese Übung jedoch als starken Hinweis auf besorgniserregende Absichten.

Auf der Website des “Center for Health Security” wird die jüngste Plandemie-Übung wie folgt beschrieben:

Das Johns Hopkins Center for Health Security führte in Partnerschaft mit der WHO und der Bill & Melinda Gates Foundation am 23. Oktober 2022 auf dem Grand Challenges Annual Meeting in Brüssel, Belgien, Catastrophic Contagion durch, eine pandemische Tabletop-Übung. Die außerordentliche Teilnehmergruppe bestand aus 10 derzeitigen und ehemaligen Gesundheitsministern und hochrangigen Gesundheitsbeamten aus Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien, Deutschland sowie Bill Gates, Co-Vorsitzender von Bill & Melinda Gates Stiftung. Die Übung simulierte eine Reihe von Sitzungen des Notfallgesundheitsbeirats der WHO, die sich mit einer fiktiven Pandemie befassen, die in naher Zukunft spielt. Die Teilnehmer setzten sich damit auseinander, wie auf eine Epidemie in einem Teil der Welt reagiert werden sollte, die sich dann schnell ausbreitete und zu einer Pandemie mit einer höheren Sterblichkeitsrate als COVID-19 wurde und Kinder und Jugendliche überproportional betraf. Die Teilnehmer wurden herausgefordert, angesichts der Unsicherheit dringende politische Entscheidungen mit begrenzten Informationen zu treffen. Jedes Problem und jede Entscheidung hatte schwerwiegende gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen.