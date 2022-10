Berühmter Musiker Coolio (59) bricht plötzlich und unerwartet zusammen und stirbt

Es gab keine Vorzeichen. Der berühmte Rapper Coolio brach am 28. September mit Herzstillstand zusammen und war nicht mehr zu retten. Laut Insidern fiel er einfach auf der Stelle um – und starb. Er wurde nur 59 Jahre alt. Immer mehr berühmte Stars sterben plötzlich und unerwartet – und viel zu früh.

Er ist einer der aktuellsten Todesfälle in einer viel zu langen Reihe. Die Frage ist, ob man all diese “plötzlich und unerwarteten” Vorkommnisse immer auf ein “intensives Leben” und “Drogen und Alkohol” schieben kann. Freilich lassen Künstler es sich gut gehen, viele von ihnen haben Probleme mit Substanzen aller Art, sie lieben das Leben, sind mal manisch, mal depressiv. Aber wie viele von ihnen sind vor 2021 einfach wie ein Sack umgekippt und an Herzstillstand gestorben?

Dies war das Schicksal des weltberühmten schwarzen Musikers “Coolio”, der am 28. September 2022 in Los Angeles im Haus eines Bekannten verstarb. Der als Artis Leon Ivey Jr. in Monessen, Pennsylvania geborene Künstler brachte es als “Hip-Hopper” zu Weltruhm. Seine Musik war Teil zahlreicher Hollywoodfilme. Die Nummer, die ihn weit über die Grenzen seines Genres bekannt machte, war wahrscheinlich “Gangsta’s Paradise” aus dem Jahr 1995. Coolio wirkte zudem selbst als Schauspieler in zahlreichen Filmen mit. Der Star hinterlässt sechs Kinder.

“Faktenchecker” sind bereits wieder sehr bemüht, Mutmaßungen, Coolios’ Tod hätte etwas mit den Corona-Impfungen zu tun, zu zerstreuen. So erklärt das äußerst unseriös auftretende Techarp: No Evidence Coolio Died From Vaccine SADS!. Ebendort wird auch ein glaubwürdiger Beweis angeführt, dass Coolio die “Impfungen” erhalten hat. Im März 2022 trat er in Australien auf – und dort war eine “vollständige Impfung” zu dieser Zeit Pflicht für die Einreise. Eine Sondergenehmigung wäre allerdings denkbar. Um die genauen Todesumstände zu klären, wurde eine Obduktion angeordnet. In vielen ähnlichen Fällen wurde der Öffentlichkeit das Ergebnis dieser Obduktionen leider nicht mitgeteilt. Vielleicht wissen wir in einigen Tagen oder Wochen mehr.