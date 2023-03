Abschied nehmen: Gedenk-Spaziergang und Lichtermeer für Clemens Arvay in Graz und Wien

Zum Andenken und in Dankbarkeit für das Lebenswerk des jüngst verstorbenen Biologen und Autor Clemens Arvay finden am Freitag in Graz und am Sonntag in Wien Gedenkveranstaltungen statt.

Von Aurora Peregrine

In Respekt und stiller Erinnerung wollen viele Menschen zum Andenken an den verstorbenen Biologen und Autoren Clemens Arvay zusammenkommen um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Die Informationen dazu stammen aus verschiedenen Foren auf Telegram und Facebook – wir haben die Quellen nach bestem Wissen und Gewissen verlinkt – falls sich dort Änderungen ergeben, bitten wir unsere Leser, die entsprechenden Seiten im Auge zu behalten. (Report24 ist nicht Anmelder oder Veranstalter dieser Gedenkfeiern, deshalb können wir an dieser Stelle nur berichten und auf die bekannten Daten verweisen.)

Gedenk-Spaziergang in Graz

Am Freitag, dem 3. März, um 18:00 gibt es die Möglichkeit am Eisernen Tor in Graz, an einem Gedenk-Spaziergang Clemens Arvay nochmals hochleben zu lassen und sich zu verabschieden.

Hier der Aufruf zu der Veranstaltung in Graz aus der Facebook-Gruppe “Clemens G. Arvay – In Memoriam”.

“Es ergeht an Euch die Bitte, das Andenken an den höchst seriösen Wissenschaftler CLEMENS ARVAY aus Graz, der am 18. Februar aus dem Leben geschieden ist, hochzuhalten. Dafür treffen wir einander am Freitag, dem 3. März um 18:00 in Graz am Eisernen Tor zu einem Spaziergang, an dessen Ende wir eine Gedenkminute über einem Lichtermeer abhalten wollen. Bitte Kerzen oder Teelichter mitbringen. Es wird im Anschluss die Möglichkeit zu Austausch gegeben sein. Bitte kommt zahlreich und bringt Freunde mit.”

„Sei nicht traurig. Alles, was du verlierst, kommt in einer anderen Form zurück“. Rumi

Lichtermeer in Wien

Am Sonntag, 5. März, von 16.15 Uhr bis 16.45 Uhr beim Burgtheater in 1010 Wien, Universitätsring 2 versammeln sich hier all jene, welche ihrer Trauer und Anteilnahme in Form eines Lichtermeeres zum Ausdruck bringen möchten.

Hier der Aufruf der Plattform Respekt für die Veranstaltung in Wien:

„Ihr Lieben, danken und gedenken wir Clemens Arvay für sein SEIN & TUN BITTE seid zwischen 16.00 und 16.10 da. Bringt eine Kerze (mit Feuerzeug, Zündhölzern), eine Blume, vielleicht hangeschrieben, was euch am Herzen liegt… Um 16.15 in aller Stille in unserer Gruppe sagen wir Clemens Danke.

Bitte nehmt euch die Zeit und kommt.

Wir sind da, dir Clemens, zu gedenken und zu danken.“

„Der Abschied ist nur für diejenigen, die mit ihren Augen lieben. Denn für jene, die mit Herz und Seele lieben, gibt es kein Ding der Trennung.“ Rumi

Viele kannten Clemens Arvay nur aus seinen Videos und Büchern und fühlen sich dennoch stark mit ihm verbunden. Clemens positionierte sich mit seiner kritischen, aber sachlichen Meinung in der Öffentlichkeit und galt für viele als Wegweiser und Sprachrohr in den letzten Jahren. Wie es in einem Menschen innen aussieht können wir nur erahnen. Doch das, was uns von Clemens mitgegeben wurde, gilt es in Ehren zu halten und zu nähren.

Es war seine Sanftmütigkeit und Bestimmtheit, in Bezug auf Lieben und Leben Haltung einzunehmen und für eine Meinung gerade zu stehen. Wir sind ein Teil der Natur und wir sind Teil einer Menschheitsfamilie. Es ist vermutlich auch in Clemens Sinn, dass es dieser Gedanke ist, den es zu nähren gilt, als dass wir uns in Wut verlieren. Erinnern wir uns daran: Wir sind viele und nur gemeinsam lässt es sich meistern, gestärkt durch diese Zeiten zu gehen.