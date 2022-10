Ab nächster Woche wieder Masken in Österreich? Ministerium dementiert auf Nachfrage nicht!

Sowohl die Boulevardzeitung Österreicher als auch Kult-Blogger Gerald Markel berichteten über interne Regierungsgespräche, nach denen sofort nach den Bundespräsidenten-Wahlen der Corona-Wahnsinn wieder voll über das Land hereinbrechen soll. Dazu gehören Masken, aber auch “3G” oder “2G” Maßnahmen. Wir haben beim grünen Gesundheitsministerium nachgefragt – dieses wollte nicht dementieren, sondern stellte die Option von Maßnahmen in den Raum.

Wer den Grünen Van der Bellen wählt, wählt Maßnahmen, Tests, Masken und Impfpropaganda. Das ist spätestens nach der Anfragebeantwortung durch das grüne Ministerium bekannt geworden. Wir fragten die Pressestelle:

Zeitnahe erfolgte die Antwort aus dem Ministerium:

Wir haben in Österreich ein breites System der Bobachtung. Neben der Zahl der täglichen Neuinfektionen beziehen wir auch die Viruslast im Abwasser und die Zahl Personen in unseren Spitälern in die Beurteilung der Situation mit ein. Über das COVID-19-Register ist ersichtlich, wie viele Personen wegen einer Hauptdiagnose COVID-19 in den Krankenhäusern sind. Auch die Personalsituation in den Spitälern beobachten wir laufend.

Bei der Beurteilung der Lage stehen wir laufend im Austausch mit unseren Expert:innen im Haus, der Corona-Kommission und der GECKO. Ist eine Überlastung des Gesundheitssystems zu befürchten, werden wir natürlich rechtzeitig Maßnahmen setzen. Aktuell ist das aber nach Einschätzung fast aller Expert:innen nicht zu erwarten.

Gesundheitsminister Johannes Rauch hat bereits im Frühjahr bei der Abschaffung die Maskenpflicht im Lebensmitteleinzelhandel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln betont, dass eine allgemeine Maskenpflicht in diesen Bereichen im Herbst wieder möglich ist. Diese Aussage hat Minister Rauch in den vergangenen Wochen mehrfach unterstrichen.

Gesundheitsminister Johannes Rauch weiters:

„Ich begrüße die gemeinsame Empfehlung der GECKO und der Corona-Kommission, in öffentlichen Innenräumen wieder FFP2-Schutzmasken zu tragen und das breite Testangebot in Anspruch zu nehmen. Jeder und jede Einzelne kann dazu beitragen, dass wir gut durch die kommenden Wochen kommen und insbesondere vulnerable Personen geschützt werden. Wir werden uns die Entwicklung in den nächsten Tagen jedenfalls genau ansehen und dann eine Entscheidung treffen.”