20 Experten zum “Pharma-Verbrechen des Jahrhunderts”: Fakten, Aufarbeitung, Hilfe für Impfopfer

Von Prof. Sucharit Bhakdi über Prof. Stefan Hockertz und Prof. Arne Burkhardt bis hin zu Datenanalyst Tom Lausen: Am 28. Februar werden 20 renommierte Experten im Rahmen eines großen MWGFD-Online-Symposiums die drängendsten Fragen zum globalen Impfverbrechen und zur dringend notwenigen juristischen Aufarbeitung behandeln.

Das große MWGFD-Online-Symposium „Genbasierte ‘Impfstoffe’ / COVID-Impfung – das Pharma-Verbrechen des Jahrhunderts?“ findet am Dienstag, den 28. Februar 2023, von 18 Uhr bis 24 Uhr (MEZ) statt. Das Symposium wird auf je zwei Kanälen in deutscher Sprache und auch in englischer Simultanübersetzung von OVALmedia übertragen. Hier finden Sie die Links: https://www.oval.media/mwgfd-impf-symposium/

Der Verein MWGFD informiert über das Programm des Symposiums:

In dieser langen Symposium-Nacht, geben Euch 20 renommierte Experten in kurzen Vorträgen die Antwort auf wichtige Fragen wie:

Wie wirken mRNA- und andere genbasierte »Impfstoffe«? Warum sind sie so gefährlich?

Was sind die künftigen Pläne und Absichten der WHO und wie sollten wir darauf reagieren?

Was können wir tun, damit dieses wohl größte Pharma-Verbrechen der Menschheitsgeschichte so schnell wie möglich gestoppt wird?

Welche juristischen Möglichkeiten können wir dabei nutzen?

Welche Hilfe gibt es für Impfgeschädigte in medizinisch-therapeutischer und rechtlicher Hinsicht?

Hier das Programm (kleine Änderungen vorbehalten):

Programm:

Teil 1 | Wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten zur COVID-„Impfung“ und genbasierten Impfstoffen generell

1

Begrüßung und Einführung in das Thema – worauf sollten wir jetzt unseren Focus richten?

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Vorsitzender der MWGFD e.V.

2

Wie wirken genbasierte Impfstoffe? Warum sind sie so gefährlich?

Prof. Dr. Stefan Hockertz, Immuntoxikologe

3

Gain-of-Function-Forschung -Das Spikeprotein als »Biowaffe«?

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Humanbiologin

4

Die Ergebnisse der »Pathologiekonferenz« als wichtiges Puzzleteil beim Beweis des Verbrechens.

Prof. Dr. Arne Burkhardt, Pathologe

5

Auswirkungen dieser „Impfstoffe“ auf die Fruchtbarkeit und Schwangerschaft.

Dr. Dr. Christian Fiala, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Arzt für Allgemeinmedizin, Tropenmedizin

6

Weitere Indizien für die Gefahren der COVID-Impfung:

Prof. Dr. Werner Bergholz, Physiker, Experte für Qualitäts- und Risikomanagement

7

Fragwürdige Impfstoffzulassung und auffällige Daten der Krankenversicherungen:

Tom Lausen, Programmierer und Datenanalyst

8

Neuere Studien, die die Gefahren der COVID-Impfung belegen – und warum viele »Long-Covid«-Fälle nichts anderes als Post-Vakzin-Syndrome sind.

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin

9

Die weiteren bedrohlichen Pläne der WHO und was wir dagegen tun können.

Philipp Kruse, Rechtsanwalt, Schweiz



10

Kritische Anmerkungen zum pharmadominierten Impfgeschehen generell.

Andreas Diemer, Arzt und Physiker

–

Teil 2 | Was ist aus juristischer Sicht zu tun?

11

Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch gegen den Schweizer Bundespräsidenten Berset –

Wird die Schweiz das erste Land, das die COVID-Impfungen verbietet?

Pascal Najadi, Schweizer Geschäftsmann, Investmentbanker, 3-fach geimpft

12

Die Klage gegen die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic:

Philipp Kruse, Rechtsanwalt, Schweiz

13

Zivilrechtliche Schadensersatzklagen von Impfgeschädigten:

Tobias Ulbrich, Rechtsanwalt

14

Strafanzeigen gegen das PEI, die EMA und einige deutsche Politiker:

Wilfried Schmitz, Rechtsanwalt

–

Teil 3 | Wie können wir geimpften oder durch die Impfung zu Schaden gekommenen Menschen in medizinisch-therapeutischer Hinsicht helfen?

15

Gibt es „Shedding“? Und wenn ja, welche Gefahren sind realistisch?:

Prof. Dr. Michael Palmer, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Klinische Pharmakologie

16

Welche Laborparameter für die Diagnostik von Impfschäden?

Prof. Dr. Martin Haditsch, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

17

Welche Möglichkeiten in Therapie und Prophylaxe von Impfschäden haben sich bisher bewährt (als Vertreter der Ärzte):

Dr. Walter Weber, Facharzt für Innere Medizin, Mitgründer „Ärzte für Aufklärung“

18

Welche Möglichkeiten in Therapie und Prophylaxe von Impfschäden haben sich bisher bewährt (als Vertreterin der Heilpraktiker):

Kristina Wolff, Heilpraktikerin

19

Ketogene Ernährung als eine Möglichkeit der Selbsthilfe:

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Humanbiologin

20

Vorstellungen des Therapiekonzeptes eines japanischen Ärzteteams

Dr. Fujisawa et al., Japanisches Ärzteteam,

Organisation und Moderation:

Dr. Ronald Weikl, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, stellvertretender Vorsitzender der MWGFD

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter-Team der MWGFD e.V.

Noch ein Hinweis: Einige Tage nach dem Symposium werden wir auf der MWGFD-Webseite ein Begleitheft zum Symposium kostenlos zum Download zur Verfügung stellen. Hierin sind die wichtigsten Informationen und Links der im Symposium angesprochenen Themen nochmal aufgeführt.

Wir freuen uns, wenn Ihr am Dienstag den 28. Februar live mit dabei seid!

Bitte teilt diesen Hinweis in Euren sozialen Netzwerken!

Herzlichen Dank Euch für Eure Unterstützung!