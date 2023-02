Westliche Kampfjets für die Ukraine – der Auftakt für den Dritten Weltkrieg?

Sollten die Kampfjets, welche vom Westen an die Ukraine gespendet wurden, von polnischen oder rumänischen Luftwaffenstützpunkten aus operieren, wird die russische Armee diese bombardieren. Dies könnte Artikel 5 der NATO und damit den Dritten Weltkrieg auslösen.

Schon auf die Lieferung von westlichen Kampfpanzern für die Ukraine reagierte Moskau mit der Drohung, diese gezielt ins Visier zu nehmen und auszuschalten. Zudem warnte der Kreml die Vereinigten Staaten davor, die Abrams- und Bradley-Panzer mit Uranmunition (DU) auszustatten. Dies würde als Einsatz von “schmutzigen Bomben” gewertet werden, worauf man entsprechend (mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen?) reagieren werde. Die Verseuchung von russischem Territorium mit radioaktivem Staub aus dieser Munition werde man nicht akzeptieren. Im Irak, wo die Amerikaner während des Golfkrieges solche radioaktive Munition einsetzten, sind bis heute hohe Raten von Krebserkrankungen und mit Missbildungen geborenen Kindern zu sehen.

Doch das ist noch nicht alles. Nun diskutieren die NATO-Staaten darüber, auch Kampfjets an die Ukraine zu liefern liefern. Einem Bericht zufolge hat der russische General Jewgeni Buschinski deshalb damit gedroht, im Ernstfall auch NATO-Luftwaffenbasen in Polen und Rumänien anzugreifen, sollte die ukrainische Luftwaffe versuchen, diese für ihre Angriffe auf die russischen Truppen zu nutzen. “NATO-Luftwaffenstützpunkte würden ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte werden, wenn man sie den ukrainischen Jets zur Verfügung stellt”, so der russische General. “Wenn die NATO-Länder beschließen, ihre Luftstreitkräfte einzubeziehen, könnten sie von nahegelegenen NATO-Luftwaffenstützpunkten, zum Beispiel in Rumänien und Polen, aus operieren”, fuhr Buschinski fort und fügte hinzu, dass Luftwaffenstützpunkte “zu einem Ziel werden, das aus völkerrechtlicher Sicht legal bekämpft werden kann”.

Damit wird allerdings auch klar, dass die Spannungen zwischen Moskau und der NATO wegen der Ukraine weiter steigen. Die Wahrscheinlichkeit einer direkten militärischen Konfrontation zwischen russischen und NATO-Truppen steigt damit immer weiter. Das heißt aber auch, dass wir einem Dritten Weltkrieg immer näher kommen. Ist es das, was die Strategen in Washington, Brüssel und London mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine erreichen wollen?