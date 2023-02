Umfrage: In Österreich sind nur Grüne mehrheitlich für Hass, Krieg und Tod

In einer Umfrage für das Boulevard-Blatt Heute, zeigt sich, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung für Friedensgespräche mit der Ukraine gestimmt hat. Insgesamt wollen demnach 65 Prozent der Bevölkerung Friedensgespräche, nur 21 Prozent finden den Krieg gut und 14 Prozent sind unentschlossen. Die Sensation an dieser Umfrage: Nur bei den Grünen gibt es mehrheitlich Kriegshetzer – obwohl kein einziger Österreichischer Grüner an der ukrainischen Front kämpft.

Ein Kommentar von Willi Huber

Die Ergebnisse der von “Unique Research” für Heute (über die Herausgeberin dem WEF nahestehend) durchgeführten Umfrage überraschen. Die Wähler aller Parteien, von FPÖ über SPÖ, ÖVP und Neos stimmen mit überwältigenden Mehrheiten für Friedensverhandlungen und gegen den Krieg.

Ausschließlich bei den Grünen finden sich 49 zu 48 Prozent, welche den Krieg befürworten und verlängert sehen wollen. Dies zeigt, welcher Menschenschlag sich bei den Grünen versammelt und für “Links” hält. Die angebliche ehemalige Friedensbewegung, zu deren höchsten Zielen die vollständige Entwaffnung der Bevölkerung zählt, ist in Wahrheit ein Sammelsurium heuchlerischer Kriegstreiber. Wenn Grüne behaupten, die “Guten” zu sein, sollte man ihnen das vor Augen halten und sie nicht mit billigen Ausflüchten davonkommen lassen.

Dabei muss man sich stets vor Augen halten, dass man nicht einfach nur “für den Krieg” ist – eine solche Haltung definiert auch, dass man den Tod hunderttausender Menschen – auch vieler Zivilisten und Unschuldiger – billigend in Kauf nimmt.

Daraus ergibt sich auch ein ganz einfacher Schluss: Wer für die Grünen stimmt, stimmt für den Krieg und den Tod anderer Menschen. Und als gesichert gilt: Es ist eine verschwindend kleine Minderheit unter den Grünen und ihren Anhängern, die letztendlich wirklich in einen Krieg ziehen würden um für ihre “Meinung” zu kämpfen. Das sollen freilich die anderen tun, auch wenn man sie mittels Staatsgewalt dazu zwingt.

Welche wirklich abscheulichen Charaktere sich bei den Grünen versammelt haben, zeigt auch das nachfolgende Video des deutschen Vizekanzlers Habeck. Er deklarierte:

„Ich muss da nicht kämpfen und ich werde da auch nicht sterben in diesem Krieg, aber wenn es passiert werden viele Menschen sterben.“