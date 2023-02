Stalingrad-Rede: Putin kritisiert deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine

Am Donnerstag nahm Russlands Präsident Wladimir Putin an Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad vor 80 Jahren teil. Russland werde nun erneut von deutschen Leopard-Panzern bedroht, die ein Kreuz tragen. Er warnte den Westen vor ernsthaften Konsequenzen.

In Russland spielt die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, der dort als “Großer Vaterländischer Krieg” bekannt ist, eine zentrale Rolle im politischen Selbstbewusstsein. Vor allem auch deshalb, weil dieser kaum eine Familie ohne Todesopfer hinterließ. Von den Verwüstungen im europäischen Teil des riesigen Landes ganz zu schweigen. Die Symbolik, die hinter der Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine steht, wirkt deshalb umso stärker. Kein Wunder also, dass Präsident Wladimir Putin bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad mit entsprechenden Bemerkungen aufwartete.

“Unglaublich, aber es ist eine Tatsache: Wir werden wieder einmal von deutschen Panzern – Leoparden – bedroht, auf deren Seiten Kreuze gemalt sind”, sagte Putin in einer Erklärung, die an die Bilder der Nazi-Invasion während des Zweiten Weltkriegs erinnert. “Diejenigen, die erwarten, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, verstehen offenbar nicht, dass ein moderner Krieg mit Russland für sie völlig anders verlaufen wird. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Panzer an ihre Grenzen schicken”, fügte Putin hinzu, während er sagte, Russland sei sich seines Sieges sicher. Putin warnte weiter, dass “wir mehr als nur Panzer einsetzen werden”.

“Diese Mächte, die versuchen, einen unerklärten Krieg gegen Russland zu führen, werden eine harte Antwort auf ihre Handlungen erhalten”, sagte der Präsident laut der Übersetzung der staatlichen Medien, die wegen westlicher Sanktionen nicht verlinkt werden dürfen. Damit machte Putin deutlich, dass er die NATO-Länder durchaus im Visier hat und entsprechend reagieren wird.

Er sagte, die Schlacht von Stalingrad zeige für alle Zeiten den “Mut unserer Soldaten und das Talent ihrer Befehlshaber” – und zog dabei Parallelen zu den aktuellen Militäroperationen Russlands in der Ukraine. “Die Verteidiger von Stalingrad … haben uns ein großes Erbe hinterlassen: die Liebe zum Vaterland, die Bereitschaft, seine Interessen und seine Unabhängigkeit zu verteidigen und trotz aller Widrigkeiten Widerstand zu leisten”, sagte er. Ein Ausdruck dessen, dass er nicht dazu bereit ist, in Bezug auf die Ukraine klein beizugeben.