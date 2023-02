Pentagon will Tausende “iranische Waffen” an die Ukraine liefern

Von der US-Armee konfiszierte Waffen, die aus iranischer Produktion stammen sollen und für Verbündete Teherans vorgesehen waren, sollen nun den Behörden in Kiew übergeben werden. Man sieht dies als Rache für angebliche Drohnenlieferungen des Irans an Russland.

Die US-Armee prüft die Entsendung Tausender angeblicher iranischer Waffen und über eine Million Schuss Munition in die Ukraine als Teil von Washingtons jüngstem Versuch, den Krieg gegen Russland anzuheizen. Nach Angaben ungenannter US-amerikanischer und europäischer Regierungsvertreter, die mit dem Wall Street Journal (WSJ) sprachen, würde das Arsenal über 5.000 Sturmgewehre, 1,6 Millionen Schuss Kleinwaffenmunition, eine kleine Anzahl von Panzerabwehrraketen und mehr als 7.000 Annäherungszünder umfassen, die kürzlich im Golf von Oman beschlagnahmt wurden und angeblich auf dem Weg nach Jemen waren.

Obwohl diese Waffenmenge im Vergleich zu dem, was westliche Staaten im vergangenen Jahr an die Ukraine geliefert haben, gering ist, sehen Pentagon-Beamte in der Lieferung angeblich eine symbolische Strafe dafür, dass der Iran Russland mit Drohnen beliefert – eine Behauptung, die sowohl Teheran als auch Moskau bestreiten. “Es ist eine Botschaft, Waffen zu nehmen, die für die Bewaffnung von Irans Stellvertretern gedacht sind, und sie umzudrehen, um unsere Prioritäten in der Ukraine zu erreichen, wo der Iran Russland mit Waffen versorgt”, sagte ein US-Regierungsvertreter dem WSJ.

Der Transfer von Waffen von einem Konflikt in einen anderen bleibt jedoch eine rechtliche Herausforderung für das Weiße Haus, da das UN-Waffenembargo gegen den Iran die westlichen Mächte verpflichtet, die beschlagnahmten Waffen zu zerstören, zu lagern oder loszuwerden. US-Präsident Joe Biden könnte dieses rechtliche Hindernis vermutlich überwinden, “indem er eine Durchführungsverordnung ausarbeitet oder mit dem Kongress zusammenarbeitet, um die USA zu ermächtigen, die Waffen im Rahmen der zivilen Einziehungsbefugnisse zu beschlagnahmen und sie in die Ukraine zu schicken”, so das WSJ.

Seit Beginn des von der NATO angezettelten Krieges in der Ukraine haben Washington und seine nordatlantischen Verbündeten ihre Waffenvorräte abgebaut, um Kiew eine Chance im Kampf gegen Moskaus Streitkräfte zu geben. Während eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister am Montag in Brüssel sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass “die derzeitige Rate der ukrainischen Munitionsausgaben um ein Vielfaches höher ist als unsere derzeitige Produktionsrate”.

Westliche Staats- und Regierungschefs versuchten kürzlich, lateinamerikanische Länder davon zu überzeugen, ihre Waffenbestände der Ukraine zu spenden, um Russland entgegenzuwirken, aber ihr Vorschlag wurde sofort abgelehnt. “Wir sind nicht auf der Seite der einen oder anderen Seite. Wir sind für den Frieden”, sagte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro letzten Monat. Ähnlich äußerte sich sein brasilianischer Amtskollege Luiz Inacio Lula da Saliva gegenüber Biden bei einem Treffen im Weißen Haus: “Brasilien ist ein Land des Friedens. In diesem Moment müssen wir diejenigen finden, die den Frieden wollen, ein Wort, das bisher sehr wenig benutzt wurde”. “Ich glaube nicht, dass die Entsendung von Waffen zur Verlängerung eines Konflikts in Lateinamerika Unterstützung findet”, erklärte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard gegenüber der Financial Times. Auch Argentinien verfolgte eine ähnliche Linie, als ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, dass Buenos Aires “nicht mit dem Krieg kooperieren wird”.