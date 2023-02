New York Times: Die ukrainischen Truppen sind “unterlegen und erschöpft”

Ein Frontbericht der New York Times vermeldet ein düsteres Bild von der ukrainischen Ostfront. Die Propagandameldungen vom “baldigen Sieg” der ukrainischen Truppen lösen sich in Luft auf. Für die ausgelaugten Frontverbände wird die russische Offensive offenbar ein sicheres Todesurteil. Doch an Verhandlungen denkt man in Kiew und Washington noch lange nicht.

Üblicherweise strotzen die Meldungen zum Krieg in der Ukraine nur von Behauptungen, wonach die ehemalige Sowjetrepublik Dank des unaufhörlichen Flusses an Waffen und anderem Kriegsgerät aus dem Westen vor dem baldigen Endsieg gegenüber Russland stehe. Eine Dauer-Propagandaschleife, die die Realitäten auf den Schlachtfeldern geflissentlich ignoriert. Denn auch wenn die russischen Truppen nach mittlerweile knapp einem Jahr keines der vom Kreml gesteckten Ziele erreichen konnte, sind sie über kurz oder lang in der besseren Position.

So auch ein erschütternder Bericht der New York Times von der Front, wo sich die zahlen- und waffenmäßig unterlegenen, erschöpften Truppen auf eine neue russische Offensive vorbereiten. Eine Offensive, die mit dem Vorstoß auf die Stadt Bakhmut bereits langsam Gestalt annimmt. Auch berichtet der Reporter von enormen Verlusten der ukrainischen Truppen und Freiwilligenverbände und überlasteten Lazaretten. Dort in den Krankenhäusern treffen täglich Krankenwagen mit Verwundeten von der Front ein. Allerdings kann vielen von ihnen mangels Ärzten, Medikamenten und Kapazitäten nicht geholfen werden.

Doch weil man solch einen desaströsen Bericht nicht stehen lassen kann, wird natürlich auch ein anderer Artikel veröffentlicht, in dem man sich auf die Propaganda des britischen Geheimdienstes stützt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es zu den Aufgaben eines jeden (!) Geheimdienstes gehört, Desinformation zu verbreiten, wenn dies den eigenen Zielen dient. In diesem Artikel wird behauptet, die russischen Truppen würden mangels Munition und Manövriereinheiten nur wenige hundert Meter an Gebietsgewinnen pro Woche verzeichnen. “Es ist nach wie vor unwahrscheinlich, dass Russland in den kommenden Wochen die erforderlichen Kräfte aufstellen kann, um den Ausgang des Krieges wesentlich zu beeinflussen”, so der Geheimdienst. Doch dessen Aussagen stehen diametral zu den Frontberichten auf ukrainischer Seite.

Doch die Publikation von solchen Propagandastücken zu Kriegszeiten gehört mit zum Spiel, selbst wenn die Zeitung an anderer Stelle, im Op-Ed-Bereich, ebenso nüchtern konstatiert, wie sehr die ukrainische Armee im Nachteil ist. In einem Artikel dort heißt es:

Das Problem ist, dass die Ukraine den Krieg verliert. Soweit wir das beurteilen können, liegt das nicht daran, dass die Soldaten schlecht kämpfen oder das Volk den Mut verloren hat, sondern daran, dass sich der Krieg zu einer Zermürbungsschlacht im Stil des Ersten Weltkriegs entwickelt hat, mit sorgfältig ausgehobenen Schützengräben und relativ stabilen Fronten. […] Solche Kriege werden in der Regel – wie auch der Erste Weltkrieg – von der Seite gewonnen, die über die demografischen und industriellen Ressourcen verfügt, um am längsten durchzuhalten. Russland hat mehr als die dreifache Einwohnerzahl der Ukraine, eine intakte Wirtschaft und eine überlegene Militärtechnologie. Gleichzeitig hat Russland seine eigenen Probleme; bis vor kurzem haben ein Mangel an Soldaten und die Anfälligkeit seiner Waffendepots für Raketenangriffe seinen Vormarsch nach Westen gebremst. Beide Seiten haben Anreize, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Doch an Verhandlungen denkt man weder in Kiew noch in Washington. Stattdessen setzt man auf eine anhaltende Eskalationsstrategie, obwohl Moskau immer wieder Verhandlungsbereitschaft signalisierte. Doch Kiew wird dank des Drucks aus Washington und London keinen Milimeter von den Maximalforderungen abweichen, so dass der Kreml keine andere Wahl hat, als weiterzukämpfen und dabei auch gezielt die Bevölkerung und die ukrainischen Streitkräfte zu zermürben. Und während die Ukraine vom Westen mit Kriegsgerät versorgt wird, kann Russland auf die Hilfe des Irans und Nordkoreas zählen. In der Zwischenzeit sterben die ukrainischen Soldaten an der Front einen elendigen Tod in einem Krieg, den sie nicht (mehr) gewinnen können.