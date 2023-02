Historiker: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen

Der renommierte französische Historiker Emmanuel Todd erklärte in einem Interview, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen habe. Die Vereinigten Staaten seien auch für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines verantwortlich. Der Krieg in der Ukraine gehe vor allem um Deutschland.

Emmanuel Todd ist ein renommierter Historiker, Anthropologe und Soziologe und gilt als einer der führenden Intellektuellen Frankreichs. In einem Gespräch mit der französischen Zeitung “Le Figaro” erklärte er, dass die enorme Widerstandskraft der russischen Wirtschaft gegen die westlichen Sanktionen und der Schaden, den diese im Westen verursachen, “das imperiale System der USA an den Abgrund” treiben würde.

“Es ist offensichtlich, dass sich der Konflikt, der ursprünglich ein begrenzter Territorialkrieg war, zu einer globalen wirtschaftlichen Konfrontation zwischen dem gesamten Westen auf der einen Seite und Russland, unterstützt von China, auf der anderen Seite entwickelt hat. Er ist zu einem Weltkrieg geworden”, so Todd. Dabei zeigte er sich auch erstaunt darüber, wie groß die Resistenz Russlands gegenüber den westlichen Strafmaßnahmen ist. Insbesondere die Unterstützung durch China helfe Russland sehr, während die europäische Wirtschaft den Bach hinunter gehe – und das ohne irgendwelche Hilfe aus den Vereinigten Staaten. Washington selbst ist hierbei zu sehr mit der Selbstrettung beschäftigt und nimmt dabei den ökonomischen Kollaps der europäischen Volkswirtschaften in Kauf.

Todd behauptete auch, dass sowohl Russland als auch die USA aufgrund des hohen Einsatzes keinen wirklichen Ausweg aus dem Konflikt sehen. “Genauso wenig wie Russland kann sich (Amerika) aus dem Konflikt zurückziehen, sie können nicht loslassen”, sagte Todd der Zeitung. “Deshalb befinden wir uns jetzt in einem endlosen Krieg, in einer Konfrontation, deren Ergebnis der Zusammenbruch des einen oder des anderen sein muss”, fügte er hinzu. Der große Verlierer dieser Konfrontation sei jedoch Europa. “Wir zählen die Quadratkilometer, die die Ukrainer erobert haben, während die Russen darauf warten, dass die europäischen Volkswirtschaften zusammenbrechen. Wir sind ihre Hauptkampflinie”, sagte er.

Todd, der kürzlich auch der schweizerischen “Weltwoche” ein Interview gab, sagte dort, der Krieg gehe vor allem um Deutschland. Washington habe die wachsende Zusammenarbeit Berlins mit Moskau mit Argwohn betrachtet und auf einen offenen Konflikt gedrängt. Der Zeitung sagte er:

“Die Finanzkrise von 2008 hat deutlich gemacht, dass Deutschland mit der Wiedervereinigung zur Führungsmacht in Europa und damit auch zum Rivalen der USA geworden ist. Bis 1989 war es politisch ein Zwerg. Nun zeigte Berlin seine Bereitschaft, sich mit den Russen einzulassen. Die Bekämpfung dieser Annäherung wurde zu einer Priorität der amerikanischen Strategie. Die Vereinigten Staaten hatten stets deutlich gemacht, dass sie das Gasabkommen torpedieren wollten. Die Erweiterung der NATO in Osteuropa richtete sich nicht in erster Linie gegen Russland, sondern gegen Deutschland.”

Der Historiker sagte der “Weltwoche” auch, dass die Amerikaner ganz sicher hinter der Sabotage der Pipelines stehen würden. Er frage sich aber, wie die Deutschen tatsächlich glauben könnten, dass die Russen selbst dies gewesen seien. Und mehr noch – Todd demontiert die ganze westliche Propaganda in einem Satz: “Wir haben es hier mit einer Umkehrung der möglichen Realität zu tun”, sagte Todd. “Die Zeitungen erzählen uns, dass die Russen auf Gefängnisse schießen, die sie besetzt haben. Dass sie auf Atomkraftwerke schießen, die sie vor Ort kontrollieren, dass sie Pipelines in die Luft jagen, die sie selbst gebaut haben.”

Vielleicht ist es endlich an der Zeit, dass die Europäer den Realitäten ins Auge sehen. Russland für den Einmarsch in die Ukraine (für den sie gewichtige sicherheitspolitische Gründe sehen) so massiv abzustrafen, während die Vereinigten Staaten zusammen mit anderen Alliierten in den letzten Jahrzehnten so viele Länder ungestraft bombardieren, destabilisieren und besetzen konnten, steht in keinem Verhältnis zueinander. Und mehr noch schaden die Sanktionen und Embargos den Europäern mehr noch als den Russen oder den Amerikanern. Ein selbstzerstörerischer Kurs, der die Weichen für eine komplett andere Weltordnung stellt. Doch in dieser wird es keine US-geführte Hegemonie mehr geben. Sofern dieser Weltkrieg nicht zur nuklearen Vernichtung der Menschheit führt…