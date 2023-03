Auch deutscher Ex-Kanzler Schröder auf ukrainischer Todesliste

Die Ukraine führt hochoffiziell eine Todesliste – Menschen, die darauf geführt werden, sollen ermordet werden. In mehreren Fällen wurde dies auch bereits verwirklicht. Die Vorgangsweise erinnert an islamistische Todeslisten, auf denen man nach Beleidigung des Islams im Zuge einer Fatwa landen kann. Als Adresse gibt man eine Adresse in Langley, Virginia, an – dem Sitz der CIA. Aktuell wird auch der ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder als “Feind der Ukraine” geführt.

Die Webseite myrotvorets.center ist an Widerlichkeit kaum zu überbieten. Vermutlich sind das die europäischen Werte, die laut hochrangigen Politikern und EU-Funktionären in der Ukraine verteidigt werden und für die Hunderttausende junge Männer sinnlos ihr Leben lassen müssen.

Myrotvorets gibt es bereits seit dem US-finanzierten blutigen Maidan-Putsch in der Ukraine im Jahr 2014. Seither werden darauf mehr und mehr “Feinde der Ukraine” geführt, viele davon sind Journalisten, die sich der Mainstream-Meinung nicht anschließen.

Eintrag für Gerhard Schröder auf der ukrainischen Todesliste.

Die Seite ist mit der Gesichtserkennungs-Software “IDentigraF” ausgestattet, damit man die später zu Ermordenden schneller identifizieren und zuordnen kann. Internetnutzer können Bilder einsenden und die vermeintlichen “Verbrechen gegen die Ukraine” auflisten. Optionen zur Klassifizierung sind z. B.: „anti-ukrainischer Propagandist“, „Kriegspropaganda“ und „Verbreitung von Kreml-Propaganda der sogenannten ,russischen Welt‘“.

Auf der Homepage finden sich zahlreiche Bilder entstellter Leichen. Ermordete “Feinde der Ukraine” werden mit einem “liquidiert”-Logo versehen. Einer der Ideengeber für die Seite soll der Neonazi Anton Heraschtschenko sein, welcher der berüchtigten Neonazi-Brigade Asow nahesteht. Zu Beginn wurde die Seite offiziell vom ukrainischen Innenministerium und dem Geheimdienst SBU betrieben – deren Namen und Logos verschwanden dann im Jahr 2016.

Das Morden begann früh. So veröffentlichte Myrotvorets im Jahr 2015 die Privatadressen des ukrainischen Schriftstellers Oles Buzina und des ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada, Oleg Kalaschnikow – wenige Tage danach wurden sie ermordet. Sie sind nicht die einzigen Todesopfer. Seit 2016 wurden die Namen internationaler Journalisten ergänzt, darunter auch Mitarbeiter der Soros-treuen Medienhäuser AFP, Reuters, CNN, BBC, Le Monde und dergleichen.

Angeblich wäre die Seite seit 2016 im Fokus internationaler Untersuchungen, sogar die Vereinten Nationen und die G7-Staaten hätten ihre Besorgnis ausgedrückt und interveniert. Über solche Behauptungen kann man nur lachen, wenn man an die weltweite Zensur gegenüber Andersdenkenden während der Corona-Pandemie denkt. Es wäre eine Sache von Minuten, die Seite abzudrehen, wenn man das wirklich wollte.

Jossip Borrell äußerte sich als EU-Außensekretär im Jahr 2022 wie folgt: „Die EU hat das Problem dieser Webseite bei den ukrainischen Partnern angesprochen und wird sich weiterhin mit ihnen über dieses Thema austauschen.“ Er hat also ganz schrecklich mit dem Zeigefinger gewackelt.

Der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder steht seit dem 8.11.2018 auf der ukrainischen Todesliste – also schon viele Jahre vor Putins angeblich “grundlosem Überfall” Anfang 2022. Schröder wird von Myrotvorets antiukrainische Propaganda vorgeworfen. Ebenso zur Ermordung freigegeben sind der ungarische Ministerpräsident Orban und der kroatische Präsident Zoran Milanovic. Wir wiederholen nochmal: Das sind vermutlich die Werte Europas, die in der Ukraine verteidigt werden.